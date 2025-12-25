Автобусные рейсы отменяют в Мангистау

В целях обеспечения безопасности пассажиров из-за неблагоприятных погодных условий в регионе временно приостанавливается движение междугородних автобусов, сообщает Lada.kz .

Фото: pixabay.com

По данным регионального управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, 25 декабря после 17:00 часов будут временно отменены все рейсы по следующим маршрутам:

Актау – Бейнеу – Актау;

Актау – Жанаозен – Актау;

Актау – Жетыбай – Актау;

Актау – Мунайшы – Актау;

Актау – Курык – Актау;

Актау – Форт-Шевченко – Актау;

Актау – Шетпе – Актау;

Актау – Таушык – Актау;

Жанаозен – Шетпе – Жанаозен.

Информация о возобновлении рейсов будет дополнительно сообщена при стабилизации погодных условий.

Номера телефонов для справок: +7 (7292) 31-90-70, 31-90-41. Call-центр: +7 (777) 550-26-66 и +7 (771) 040-05-65.

Напомним, 14 декабря все рейсы по междугородним маршрутам были также временно приостановлены из-за плохой погоды.