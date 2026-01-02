В Актау построят новую детскую больницу

В областном центре появится новый многофункциональный медицинский комплекс для оказания помощи детям. Об этом сообщили в региональном управлении строительства, передает Lada.kz .

Детская больница. Фото автора

Действующее здание областной детской больницы, введенное в эксплуатацию в 1978 году, не соответствует современным требованиям – область является одним лидеров по рождаемости, и текущие мощности не приспособлены к приему такого количества маленьких пациентов. В период сезонных заболеваний в приемном отделении скапливаются большие очереди, что каждый раз становится предметом возмущения родителей и обсуждения общественности.

Как стало из известно из информации, размещенной на сайте госзакупок, управление строительства разместило лот на разработку ПСД по объекту «Строительство многопрофильной областной детской больницы на 350 коек с клинико-диагностическим центром на 250 посещений в городе Актау». На эту цель выделено 274,5 млн тенге. Победителем стало ТОО «Engineering Center ltd».

В стоимость проектно-сметной работы (ПИР) входят затраты на разработку самого проекта, изготовление топографической съемки, инженерно-геологические изыскания, производство обмерно-обследовательских работ и иные затраты, требуемые для выполнения полного объема ПИР, - сказано в техспецификации.

Как уточнили в ведомстве, новый многофункциональный медицинский комплекс появится в 37 микрорайоне. Построить объект планируется до конца 2028 года.

Для справки

Мангистауская областная многопрофильная детская больница в Актау является единственным учреждением в области, оказывающей круглосуточную стационарную помощь населению возрастом до 18 лет.

Ее мощность составляет 310 коек. Больница оказывает стационарную, стационарозамещающую, а также консультативно-диагностическую помощь. Ежедневно госпитализируют от 50 до 70 пациентов в круглосуточный стационар, а также 6-10 пациентов проходят дневной стационар.

Ежегодно стационарную помощь получают около 15 тысяч пациентов, консультацию врачей – до 22 тысяч. В травмпункт за год обращаются порядка 25 тысяч человек.