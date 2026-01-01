18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
31.12.2025, 19:05

Новогодний блиц-опрос акимов Мангистауской области и Актау

Общество 0 1 210 Ольга Максимова

До нового года остались считанные часы, тысячи мангистауских семей готовятся подвести итоги уходящего года. Это время, когда даже самые занятые люди находят минуту, чтобы оглянуться назад и подумать о будущем. Мы провели новогодний блиц-опрос с акимами, чтобы узнать, как они встречают праздник, каким для них стал уходящий год и чего они желают жителям в наступающем, передает Lada.kz.

Иллюстративное фото: envato.com
Иллюстративное фото: envato.com

Нурдаулет Килыбай, аким Мангистауской области  

Фото из архива

Как планируете отметить этот Новый год?

- Мы ездим ближе к ночи, к 22:00, поздравлять старших. Вы знаете, что я местный, родственники моего отца проживают здесь. Обычно мы поздравляем старших.

Какую новогоднюю традицию передают из поколения в поколение в вашей семье?

- Сказать друг другу в новогоднюю ночь добрые пожелания.

Какой подарок, полученный на Новый год, запомнился вам больше всего?

- Это прошлогодняя открытка моей дочери. Маленькая дочка сделала новогоднюю открытку от руки. Ей было пять.

В каком возрасте перестали верить в Деда Мороза?

- Я не помню, чтобы вообще в него верил, если честно. Мы выросли в ауле, и пока не переехали на станцию Мангышлак, такого понятия, как Дед Мороз, не было. Да и в дни рождения обычно просто поздравляли с утра, как таковых подарков не было. Это когда мы перебрались ближе к городу, начали уже отмечать.

Если бы он существовал на самом деле, что бы вы попросили?

- Мир во всем мире.

Если бы вам надо было приготовить для новогоднего стола только одно блюдо, то что это было бы?

- Оливье, наверное.

Какую привычку вы хотели бы оставить в уходящем году? Есть ли такая?

- Мало спать.

Какое слово или фраза лучше всего описывает ваш уходящий год?

- Если на уровне республики - это лидерство. В Мангистау - наши добрые традиции.

Какая главная цель в новом году?

- Развитие региона, 95% моих мыслей — это развитие региона.

Что можете пожелать жителям Мангистауской области?

- Всего доброго, всех благ!

 

Абилкаир Байпаков, аким города Актау

Фото из архива горакимата 

Как планируете отметить этот Новый год?

- Дома, в кругу семьи.

Какую новогоднюю традицию передают из поколения в поколение в вашей семье?

- В детстве нам дарили подарки, поэтому я также хочу порадовать своих детей сладостями и подарками.

Какой подарок, полученный на Новый год, запомнился вам больше всего?

- Запомнилось наше детство. У всех так было, наверное. Мандарины были редкостью. На Новый год наши родители доставали их откуда-то. Вкус Pepsi и мандаринов запомнился.

В каком возрасте перестали верить в Деда Мороза?

- Интересный вопрос. Даже сейчас все мы, взрослые люди, верим в лучшее, ждём от нового года, чтобы и в жизни, и в быту у нас поменялось всё в лучшую сторону. Это правильно, когда человек живёт с надеждой, с мечтами - это классно, мы не должны переставать мечтать и во взрослой жизни.

Если бы Дед Мороз существовал на самом деле, какое желание загадали бы?

- Я бы пожелал, чтобы никто не болел. Все были здоровы и счастливы.

Если  надо было бы приготовить для новогоднего стола только одно блюдо, то что это было бы?

- Традиционно у нас — бешбармак.

Какую привычку вы хотели бы оставить в уходящем году? Есть ли такая?

- Ой, это дети же мои будут читать, не хочу говорить.

Какое слово или фраза лучше всего описывает ваш уходящий год?

- В нашем городе это, наверное, культура. Актау в этом году прославился на весь тюркский мир, получив статус «Актау - культурная столица тюркского мира», и мы действительно провели мероприятия с достоинством. Впервые был кинофестиваль, шоу дронов, церемонии открытия и закрытия - все мероприятия, которые мы запланировали, были проведены на высшем уровне. Это благодаря нашим жителям.

Какая главная цель в новом году?

- Всем нам хочется, чтобы наш город был лучше, потому что Актау — красивый белокаменный город на берегу Каспийского моря.

Что можете пожелать жителям Актау?

- Желаю здоровья, счастья, благополучия. Чтобы никто не болел, потому что когда человек здоров, все мечты и планы можно реализовать.

