Новогодний блиц-опрос акимов Мангистауской области и Актау

До нового года остались считанные часы, тысячи мангистауских семей готовятся подвести итоги уходящего года. Это время, когда даже самые занятые люди находят минуту, чтобы оглянуться назад и подумать о будущем. Мы провели новогодний блиц-опрос с акимами, чтобы узнать, как они встречают праздник, каким для них стал уходящий год и чего они желают жителям в наступающем, передает Lada.kz.
Нурдаулет Килыбай, аким Мангистауской области
Фото из архива
Как планируете отметить этот Новый год?
- Мы ездим ближе к ночи, к 22:00, поздравлять старших. Вы знаете, что я местный, родственники моего отца проживают здесь. Обычно мы поздравляем старших.
Какую новогоднюю традицию передают из поколения в поколение в вашей семье?
- Сказать друг другу в новогоднюю ночь добрые пожелания.
Какой подарок, полученный на Новый год, запомнился вам больше всего?
- Это прошлогодняя открытка моей дочери. Маленькая дочка сделала новогоднюю открытку от руки. Ей было пять.
В каком возрасте перестали верить в Деда Мороза?
- Я не помню, чтобы вообще в него верил, если честно. Мы выросли в ауле, и пока не переехали на станцию Мангышлак, такого понятия, как Дед Мороз, не было. Да и в дни рождения обычно просто поздравляли с утра, как таковых подарков не было. Это когда мы перебрались ближе к городу, начали уже отмечать.
Если бы он существовал на самом деле, что бы вы попросили?
- Мир во всем мире.
Если бы вам надо было приготовить для новогоднего стола только одно блюдо, то что это было бы?
- Оливье, наверное.
Какую привычку вы хотели бы оставить в уходящем году? Есть ли такая?
- Мало спать.
Какое слово или фраза лучше всего описывает ваш уходящий год?
- Если на уровне республики - это лидерство. В Мангистау - наши добрые традиции.
Какая главная цель в новом году?
- Развитие региона, 95% моих мыслей — это развитие региона.
Что можете пожелать жителям Мангистауской области?
- Всего доброго, всех благ!
Абилкаир Байпаков, аким города Актау
Фото из архива горакимата
Как планируете отметить этот Новый год?
- Дома, в кругу семьи.
Какую новогоднюю традицию передают из поколения в поколение в вашей семье?
- В детстве нам дарили подарки, поэтому я также хочу порадовать своих детей сладостями и подарками.
Какой подарок, полученный на Новый год, запомнился вам больше всего?
- Запомнилось наше детство. У всех так было, наверное. Мандарины были редкостью. На Новый год наши родители доставали их откуда-то. Вкус Pepsi и мандаринов запомнился.
В каком возрасте перестали верить в Деда Мороза?
- Интересный вопрос. Даже сейчас все мы, взрослые люди, верим в лучшее, ждём от нового года, чтобы и в жизни, и в быту у нас поменялось всё в лучшую сторону. Это правильно, когда человек живёт с надеждой, с мечтами - это классно, мы не должны переставать мечтать и во взрослой жизни.
Если бы Дед Мороз существовал на самом деле, какое желание загадали бы?
- Я бы пожелал, чтобы никто не болел. Все были здоровы и счастливы.
Если надо было бы приготовить для новогоднего стола только одно блюдо, то что это было бы?
- Традиционно у нас — бешбармак.
Какую привычку вы хотели бы оставить в уходящем году? Есть ли такая?
- Ой, это дети же мои будут читать, не хочу говорить.
Какое слово или фраза лучше всего описывает ваш уходящий год?
- В нашем городе это, наверное, культура. Актау в этом году прославился на весь тюркский мир, получив статус «Актау - культурная столица тюркского мира», и мы действительно провели мероприятия с достоинством. Впервые был кинофестиваль, шоу дронов, церемонии открытия и закрытия - все мероприятия, которые мы запланировали, были проведены на высшем уровне. Это благодаря нашим жителям.
Какая главная цель в новом году?
- Всем нам хочется, чтобы наш город был лучше, потому что Актау — красивый белокаменный город на берегу Каспийского моря.
Что можете пожелать жителям Актау?
- Желаю здоровья, счастья, благополучия. Чтобы никто не болел, потому что когда человек здоров, все мечты и планы можно реализовать.
