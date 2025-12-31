Военные моряки поздравили жителей Актау с Новым годом

Фото военнослужащих

К городскому пирсу на быстроходном катере «Кайсар» прибыла группа военных моряков в компании Деда Мороза и Снегурочки. Они поздравили взрослых и детей с наступающим Новым годом, выразили им тёплые пожелания и подарили сладкие подарки.

Праздничную атмосферу дополнило музыкальное выступление военнослужащего военного оркестра - концертмейстера, старшего матроса Даниеля Сейдалина. Он исполнил на саксофоне новогоднюю мелодию Jingle Bells, создавая праздничное настроение.

«У нас сложилась хорошая традиция радовать жителей Актау в преддверии новогоднего праздника. Горожане встречают нас с улыбками и благодарностью. В наступающем году желаю всем благополучия, процветания нашему городу и мирного неба над головой», – сказал командир дивизиона разнородных кораблей Военно-морских сил капитан II ранга Руслан Яхьяров.

Появление военных моряков вызвало у актаусцев добрые эмоции и подарило яркие впечатления. Акция военных моряков еще раз напомнила о единстве армии и народа.