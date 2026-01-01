Новогодняя ночь в Мангистау прошла без пожаров

Чрезвычайных ситуаций на территории Мангистауской области в новогоднюю ночь не зарегистрировано. Об этом Lada.kz сообщили в пресс-службе ДЧС региона.

Фото пресс-службы ведомства

По оперативной информации ведомства, празднование Нового года в Мангистау прошло без происшествий.

В преддверии праздника были усилены меры по предотвращению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, - сообщили в ДЧС региона.

В ведомстве напомнили, что за пять лет на территории региона были зафиксированы единичные случаи пожаров в новогоднюю ночь.

Так, 1 января 2022 года в 01:31 в Мунайлинском районе, в жилом массиве Кызылтобе-2, на открытой площадке перед домом №1005 полностью сгорели сено и корм, находившиеся в прицепе грузового автомобиля. Причиной возгорания стало самовозгорание.

Ещё один пожар в новогоднюю ночь произошёл в 2025 году. 1 января в 00:28 в Актау, в 14 микрорайоне, напротив дома №22, полностью сгорела искусственная пальма высотой 11 метров, установленная на берегу моря. Сообщение о возгорании поступило от прохожего. Жертв и пострадавших нет. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём при использовании пиротехнических изделий.