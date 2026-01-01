Сколько детей родилось в новогоднюю ночь в Актау

Медики рассказали, сколько детей родилось и кто стал самым крупным новорожденным, сообщает Lada.kz .

Фото: pixabay.com

По информации регионального управления здравоохранения, в областном перинатальном центре «Ана мен бала» в 34 микрорайоне зарегистрировано 18 родов. Из них 11 мальчиков и 7 девочек. Самый крупный ребёнок, появившийся на свет в этом медицинском учреждении, родился с весом 4 340 граммов.

В роддоме, расположенном в 26 микрорайоне, за это же время на свет появились два мальчика и две девочки. Самым крупным новорождённым здесь стал мальчик весом 4 500 граммов и ростом 59 сантиметров.

Медики отмечают, что все роды прошли в штатном режиме, а мамы и новорождённые находятся под наблюдением специалистов.

Напомним, в прошлом году в областном перинатальном центре «Ана мен бала» родились 24 ребенка.