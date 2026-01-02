В один из спорткомплексов Актау забрался степной кот – очевидец

В спортивном комплексе «Батыр», расположенном в 34А микрорайоне, сняли на видео животное, внешне напоминающее дикого степного кота. Видео прокомментировал председатель Регионального экологического совета ассоциации ECOJER Адильбек Козыбаков, передает Lada.kz .

Фото: стоп-кадр из видео

Видео с места событий опубликовал местный житель Ильяс Бисенгалиев, предположив, что на кадрах может быть дикий представитель семейства кошачьих.

Комментарий изданию предоставил председатель Регионального экологического совета ассоциации ECOJER Адильбек Козыбаков. По его словам, на записи с высокой долей вероятности запечатлена обычная домашняя кошка, несмотря на схожесть окраса с диким степным котом.

По окрасу, действительно, можно провести параллели со степным котом, однако у домашних кошек цвет шерсти может быть самым разным. В данном случае я не исключаю вариант гибрида – смеси дикого степного кота с домашней кошкой. Но вероятность того, что это полностью дикое животное, невелика, - отметил эксперт.

Как пояснил Адильбек Козыбаков, дикие животные крайне редко заходят в жилища человека, поскольку воспринимают такие места как опасные.

С точки зрения животного, если здесь находятся люди, значит, это человеческое жилище. Для дикого степного кота заходить на подобные территории нехарактерно, - добавил он.

Эколог также отметил, что в окрестностях города в последние годы наблюдается высокая численность грызунов – песчанок, тушканчиков, сусликов и мышей. Это связано с увеличением количества осадков весной и летом, что способствует активному росту растительности и, как следствие, росту кормовой базы для мелких животных.

Таким образом, специалисты склоняются к версии, что на видео запечатлена либо домашняя кошка с необычным окрасом, либо возможный гибрид, а не полноценный дикий степной кот.

Напомним, ранее фотографиями и видео степного кота поделились специалисты Устюртского государственного заповедника. Дикое животное зафиксировали фотоловушки.

Для справки

Степной кот – дикий хищник, обитающий в степных и полупустынных районах, в том числе на территории заповедника Устюрт, часть которого располагается в Мангистауской области. Обычно животное избегает людей и крайне редко появляется рядом с населенными пунктами, предпочитая открытые пространства и места с высокой численностью грызунов.