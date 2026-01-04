Водители жалуются на качество дорожной разметки в Актау

Водители Актау обратились в редакцию Lada.kz с жалобами на качество новой дорожной разметки. По словам автолюбителей, в связи с изменением разметки на некоторых участках города возникает путаница: старая разметка местами сохраняется и мешает восприятию новой, сбивая участников движения с толку.

Фото: кадр видео

По словам автолюбителей, на некоторых участках дорог одновременно сохранилась старая дорожная разметка и нанесена новая, что создаёт путаницу и затрудняет движение.

Когда у нас будут нормальные разметки? Вообще непонятно, как ездить по таким линиям. Ночью их практически не видно, - возмущаются водители.

Водители зафиксировали на видео проблемный участок дороги между 13 и 15 микрорайонами, где одновременно сохранились старая и новая разметка.

Горожане отмечают, что в темное время суток и при неблагоприятных погодных условиях разметка становится практически незаметной, что повышает риск аварийных ситуаций.

В Актауском городском акимате разъяснили ситуацию.

На указанном участке изменена схема дорожного движения, нанесена новая разметка, а старая разметка была дважды закрашена черной краской. Однако ввиду того, что старая разметка находилась на покрытии в течение нескольких лет, нанесённая поверх неё краска местами износилась, в результате чего стала видна прежняя разметка, - заявили в акимат.

В администрации заверили, что работы по повторному закрашиванию старой разметки будут продолжены при наступлении благоприятных погодных условий.

Напомним, ранее сообщалось, что в Актау на нескольких участках дорог изменена схема движения.