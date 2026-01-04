В 3 микрорайоне Актау пообещали обустроить пешеходную дорожку

Жители Актау обратили внимание на неудобства при пересечении дороги по «зебре» между 3 и 3Б микрорайонами - чтобы выйти на пешеходный переход, людям приходится идти по грязи или выходить на проезжую часть, передает Lada.kz .

Иллюстративное фото: envato.com

Особенно сложная ситуация складывается для мам с детскими колясками, пожилых людей и маломобильных граждан, для которых преодоление бордюра представляет реальную проблему и угрозу безопасности.

В ответ на обращение горожан в акимате Актау сообщили, что вопрос строительства новой пешеходной дорожки по указанному адресу принят во внимание.

Работы по обустройству удобного и безопасного пешеходного перехода планируется выполнить в ближайшее время.