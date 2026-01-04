В Мангистау скончался почетный житель Мунайлинского района

Акимат Мунайлинского района, депутаты районного маслихата, районный совет ветеранов и районный филиал партии «AMANAT» выразили искренние соболезнования семье и близким почётного гражданина Мунайлинского района, предпринимателя-мецената Жаксыгельды Абуулы в связи с его кончиной, передает Lada.kz .

Жаксыгельды Абуулы. Фото акимата Мунайлинского района

В обращении акимата Мунайлинского района отмечается, что Жаксыгельды Абуулы был уважаемым гражданином и предпринимателем, внёсшим значительный вклад в социально-экономическое, культурное и общественное развитие района.