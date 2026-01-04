В Департаменте торговли Мангистау подвели итоги: выявлены факты завышения цен на соцпродукты

Департамент торговли и защиты прав потребителей Мангистауской области подвёл итоги работы за 11 месяцев 2025 года. В регионе на протяжении года выявляли нарушения в сфере торговли, в том числе завышение цен, передает Lada.kz.
Как сообщили в департаменте торговли и защиты прав потребителей, в ходе мониторинга цен на социально значимые продовольственные товары и борьбе со спекуляцией за указанный период к административной ответственности были привлечены 128 субъектов торговли, в том числе:
90 субъектов - за необоснованное превышение торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары;
31 субъект - за несоответствие ценников;
4 субъекта - за несоблюдение регламента работы торговых объектов;
3 субъекта - проведены профилактические контрольно-надзорные работы.
Вынесены предупреждения 51 предпринимателю, 74 привлечены к административной ответственности с наложением штрафов на сумму свыше 1 млн тенге. Кроме того, по результатам профилактического контроля и надзорных мероприятий трем бизнесменам выданы предписания об устранении нарушений.
Для недопущения необоснованного роста цен на социально значимые продовольственные товары и исключения неэффективных посреднических цепочек в области функционирует региональная комиссия по расследованию посреднических схем.
Так, выявлены факты применения торговой надбавки, превышающей установленную норму более чем на 20%, со стороны ТОО «АКД Сервис» при реализации подсолнечного масла «Шедевр».
Кроме того, установлены следующие нарушения:
По указанным фактам к нарушителям применены меры в соответствии со статьёй 204-4 КоАП РК (Превышение размера торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары).
Санкция данной статьи влечет штраф на физических лиц, субъекты малого предпринимательства в размере 5, на субъекты среднего предпринимательства – в размере 35, крупного – в размере 150 МРП.
