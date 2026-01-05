Как пройдёт празднование Рождества в Актау

Празднование Рождества Христова в Благовещенской церкви Актау состоится завтра, 6 января, передает Lada.kz.
В церкви рассказали, как пройдет празднование Рождества.
Завтра, 6 января, считается Рождественским сочельником.
В этот день в 08:00 - царские часы.
В 09:00 - Литургия Святого Василия Великого.
В 21:00 состоится исповедь.
В 22:00 - начало Рождественского Богослужения.
Напоминаем, что 7 января в честь праздника официально объявлен выходным днём.
Сам праздник Рождества, по учению Церкви, символизирует примирение человека с Богом. Впереди православных ждёт ещё Крещение Господне, Масленица, Великий пост и главный праздник всех христиан - Пасха.
