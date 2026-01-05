Как пройдёт празднование Рождества в Актау

фото из архива Lada.kz

В церкви рассказали, как пройдет празднование Рождества.

Завтра, 6 января, считается Рождественским сочельником.

В этот день в 08:00 - царские часы.

В 09:00 - Литургия Святого Василия Великого.

В 21:00 состоится исповедь.

В 22:00 - начало Рождественского Богослужения.

Напоминаем, что 7 января в честь праздника официально объявлен выходным днём.

Сам праздник Рождества, по учению Церкви, символизирует примирение человека с Богом. Впереди православных ждёт ещё Крещение Господне, Масленица, Великий пост и главный праздник всех христиан - Пасха.