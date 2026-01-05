Названа численность населения Мангистау

Бюро Национальной статистики Казахстана, сегодня 5 января опубликовало информацию о численности населения Мангистауской области на 1 декабря 2025 года, передает Lada.kz .

С начала 2025 года в Мангистауской области проживало 805 156 человек. По итогам года численность населения региона увеличилась на 13 189 человек и достигла 818 345 жителей.

По состоянию на 1 декабря 2025 года численность городского населения составила 382 782 человека. Общий прирост населения в областном центре достиг 12 111 человек, из которых 5 432 пришлись на естественный прирост, а 6 679 — на сальдо миграции.

В сельской местности Мангистауской области на 1 декабря 2025 года проживают 435 563 человека. За год численность сельского населения увеличилась незначительно — всего на 1 078 человек.

Таким образом, основной рост населения региона в 2025 году обеспечен за счёт городского населения, тогда как в сельской местности темпы прироста остаются низкими.