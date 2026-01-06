В Актау готовят проект строительства городского питомника для бездомных животных

После публикации материала о приюте для собак при общественном фонде «Шанс», существующем исключительно за счёт спонсорских средств и волонтёрской помощи, Lada.kz обратилась в акимат города за ответом на вопрос о причинах отсутствия государственной поддержки в сфере содержания бездомных животных.
Как сообщили в пресс-службе администрации, в настоящее время по заказу городского отдела строительства разрабатывается проектно-сметная документация по объекту «Строительство питомника для кошек и собак, предназначенного для спасения бездомных животных, с обеспечением комплексного подхода к их содержанию в г. Актау».
Целью проекта является гуманное решение проблемы бездомных, потерянных и брошенных животных на улицах областного центра и его окрестностей. Планируется, что реализация позволит системно подойти к вопросам содержания, лечения, стерилизации и учета четвероногих.
Согласно предоставленной информации, в приюте будет проводиться полный комплекс мероприятий:
В акимате уточнили, что проектно-сметная документация уже разработана и направляется на экспертизу. Планируется, что положительное заключение комплексной вневедомственной экспертизы будет получено в январе текущего года. После этого будет подготовлена и направлена бюджетная заявка на финансирование строительства объекта.
Напомним, ранее зоозащитники сообщали, что приют общественного фонда «Шанс» на собственные и спонсорские средства содержит около 550 собак, при этом государственной поддержки не получает. За животными ухаживают всего несколько работников и волонтёры, а организаторам нередко приходится брать долги для оплаты корма, ветеринарной помощи и коммунальных услуг.
Комментарии3 комментарий(ев)