В Актау готовят проект строительства городского питомника для бездомных животных

После публикации материала о приюте для собак при общественном фонде «Шанс», существующем исключительно за счёт спонсорских средств и волонтёрской помощи, Lada.kz обратилась в акимат города за ответом на вопрос о причинах отсутствия государственной поддержки в сфере содержания бездомных животных.

Фото с сайта pixabay.com

Как сообщили в пресс-службе администрации, в настоящее время по заказу городского отдела строительства разрабатывается проектно-сметная документация по объекту «Строительство питомника для кошек и собак, предназначенного для спасения бездомных животных, с обеспечением комплексного подхода к их содержанию в г. Актау».

Целью проекта является гуманное решение проблемы бездомных, потерянных и брошенных животных на улицах областного центра и его окрестностей. Планируется, что реализация позволит системно подойти к вопросам содержания, лечения, стерилизации и учета четвероногих.

Согласно предоставленной информации, в приюте будет проводиться полный комплекс мероприятий:

прием животных и оформление учетной документации;

первичный ветеринарный осмотр;

проведение карантинных мероприятий (обработка от эктопаразитов, дегельминтизация, вакцинация);

перевод в зону постоянного содержания;

нанесение идентификационной метки и присвоение регистрационного номера;

стерилизацию или кастрацию (при необходимости) с последующей реабилитацией;

регулярный осмотр животных и вольеров;

мытье и дезинфекцию помещений, территорий и инвентаря;

кормление и ежедневный уход;

прогулки с физической нагрузкой;

проведение иных мероприятий, обеспечивающих надлежащее содержание животных.

В акимате уточнили, что проектно-сметная документация уже разработана и направляется на экспертизу. Планируется, что положительное заключение комплексной вневедомственной экспертизы будет получено в январе текущего года. После этого будет подготовлена и направлена бюджетная заявка на финансирование строительства объекта.

Напомним, ранее зоозащитники сообщали, что приют общественного фонда «Шанс» на собственные и спонсорские средства содержит около 550 собак, при этом государственной поддержки не получает. За животными ухаживают всего несколько работников и волонтёры, а организаторам нередко приходится брать долги для оплаты корма, ветеринарной помощи и коммунальных услуг.