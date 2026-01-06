18+
06.01.2026, 09:13

В Актау готовят проект строительства городского питомника для бездомных животных

Общество 0 1 491 Наталья Вронская

После публикации материала о приюте для собак при общественном фонде «Шанс», существующем исключительно за счёт спонсорских средств и волонтёрской помощи, Lada.kz обратилась в акимат города за ответом на вопрос о причинах отсутствия государственной поддержки в сфере содержания бездомных животных.

Как сообщили в пресс-службе администрации, в настоящее время по заказу городского отдела строительства разрабатывается проектно-сметная документация по объекту «Строительство питомника для кошек и собак, предназначенного для спасения бездомных животных, с обеспечением комплексного подхода к их содержанию в г. Актау».

Целью проекта является гуманное решение проблемы бездомных, потерянных и брошенных животных на улицах областного центра и его окрестностей. Планируется, что реализация позволит системно подойти к вопросам содержания, лечения, стерилизации и учета четвероногих.

Согласно предоставленной информации, в приюте будет проводиться полный комплекс мероприятий:

  • прием животных и оформление учетной документации;
  • первичный ветеринарный осмотр;
  • проведение карантинных мероприятий (обработка от эктопаразитов, дегельминтизация, вакцинация);
  • перевод в зону постоянного содержания;
  • нанесение идентификационной метки и присвоение регистрационного номера;
  • стерилизацию или кастрацию (при необходимости) с последующей реабилитацией;
  • регулярный осмотр животных и вольеров;
  • мытье и дезинфекцию помещений, территорий и инвентаря;
  • кормление и ежедневный уход;
  • прогулки с физической нагрузкой;
  • проведение иных мероприятий, обеспечивающих надлежащее содержание животных.

В акимате уточнили, что проектно-сметная документация уже разработана и направляется на экспертизу. Планируется, что положительное заключение комплексной вневедомственной экспертизы будет получено в январе текущего года. После этого будет подготовлена и направлена бюджетная заявка на финансирование строительства объекта.

Напомним, ранее зоозащитники сообщали, что приют общественного фонда «Шанс» на собственные и спонсорские средства содержит около 550 собак, при этом государственной поддержки не получает. За животными ухаживают всего несколько работников и волонтёры, а организаторам нередко приходится брать долги для оплаты корма, ветеринарной помощи и коммунальных услуг.

Комментарии

3 комментарий(ев)
Банкир
Банкир
Так разрабатывается или уже готова??? даже тут противоречат себе! Не верю, что построят. планшетный завод завалил всю область своей продукцией. А станции по привлечению дождя - вот гед бабло отмыли)))
06.01.2026, 10:59
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Это очень хороший проект по отмыванию денег, собаки ведь не скажут сколько раз им дали поесть, а по факту будут писать 3 раза в день. Еще ветеринарные услуги включат. Деньги распилят с удовольствием.
06.01.2026, 06:34
fox1167
fox1167
"В акимате уточнили, что проектно-сметная документация уже разработана и направляется на экспертизу"----Бла-бла-бла! Хватит уже вату катать! Начинайте уже строить!
06.01.2026, 04:35
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

