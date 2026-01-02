Приют без поддержки: как фонд «Шанс» в одиночку спасает сотни собак в Мангистау

Общественный фонд по защите животных «Шанс» уже несколько лет содержит один из крупнейших частных приютов в регионе. Сегодня под его опекой находятся около 550 собак, и все расходы – от корма до лечения – организация покрывает исключительно за счёт спонсорской помощи и пожертвований неравнодушных граждан. Государственного финансирования у организации нет, сообщает Lada.kz .

Фото с сайта pixabay.com

За внушительным количеством животных ежедневно ухаживают всего четыре штатных работника, а также волонтёры, которые помогают по мере возможности. Однако даже при их усилиях фонд регулярно сталкивается с острой нехваткой средств. По словам зоозащитников, чтобы обеспечить собак питанием, ветеринарной помощью и минимальными условиями содержания, организаторам нередко приходится влезать в серьёзные долги.

Изначально приют задумывался как временное пристанище: животных планировали лечить, стерилизовать и затем передавать в добрые руки. Но реальность оказалась куда сложнее. Желающих забрать собак домой оказалось крайне мало, и в итоге временный дом для большинства подопечных становится постоянным.

Особенно тяжёлым периодом для приюта остаётся зима. В холодное время года животным как никогда нужна помощь: тёплые вольеры, полноценное питание, лекарства. Любая поддержка может стать спасительной – как финансовая, так и физическая.

Помощь приюту желающими может выражаться:

в денежных переводах – для закупки корма, оплаты лечения и погашения коммунальных долгов;

в личном участии – помощь в уходе за животными, уборке вольеров;

в передаче тёплых вещей – пледов, одеял, старых курток и других пригодных материалов для утепления.

Реквизиты для помощи:

Счёт ОФ «Шанс. Лига защиты животных»: KZ436017231000004540 (Halyk Bank);

Kaspi Pay фонда (по ссылке фонда).

Номер телефона для связи и уточнения информации: +7 (701) 475-55-49.