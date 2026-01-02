18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
505.53
593.44
6.34
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
02.01.2026, 14:42

Приют без поддержки: как фонд «Шанс» в одиночку спасает сотни собак в Мангистау

Общество 0 1 393 Наталья Вронская

Общественный фонд по защите животных «Шанс» уже несколько лет содержит один из крупнейших частных приютов в регионе. Сегодня под его опекой находятся около 550 собак, и все расходы  от корма до лечения  организация покрывает исключительно за счёт спонсорской помощи и пожертвований неравнодушных граждан. Государственного финансирования у организации нет, сообщает Lada.kz.

Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

За внушительным количеством животных ежедневно ухаживают всего четыре штатных работника, а также волонтёры, которые помогают по мере возможности. Однако даже при их усилиях фонд регулярно сталкивается с острой нехваткой средств. По словам зоозащитников, чтобы обеспечить собак питанием, ветеринарной помощью и минимальными условиями содержания, организаторам нередко приходится влезать в серьёзные долги.

Изначально приют задумывался как временное пристанище: животных планировали лечить, стерилизовать и затем передавать в добрые руки. Но реальность оказалась куда сложнее. Желающих забрать собак домой оказалось крайне мало, и в итоге временный дом для большинства подопечных становится постоянным.

Особенно тяжёлым периодом для приюта остаётся зима. В холодное время года животным как никогда нужна помощь: тёплые вольеры, полноценное питание, лекарства. Любая поддержка может стать спасительной  как финансовая, так и физическая.

Помощь приюту желающими может выражаться:

  • в денежных переводах  для закупки корма, оплаты лечения и погашения коммунальных долгов;
  • в личном участии  помощь в уходе за животными, уборке вольеров;
  • в передаче тёплых вещей  пледов, одеял, старых курток и других пригодных материалов для утепления.

Реквизиты для помощи:

  • Счёт ОФ «Шанс. Лига защиты животных»: KZ436017231000004540 (Halyk Bank);
  • Kaspi Pay фонда (по ссылке фонда).

Номер телефона для связи и уточнения информации: +7 (701) 475-55-49.

0
5
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 1 января казахстанцев без работы и доходов подключат к ОСМСНовости Казахстана
21.12.2025, 18:06 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
С 1 января казахстанцы смогут не платить взносы по ОСМС до 6 месяцевНовости Казахстана
18.12.2025, 20:29 0
2026 год в Казахстане начнется с подорожаний — список уже сформированНовости Казахстана
24.12.2025, 13:14 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь