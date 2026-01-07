Как менялась численность населения Мангистау за последние 10 лет

Население Мангистауской области за 10 лет выросло почти на треть. Редакция Lada.kz, опираясь на официальные данные Бюро национальной статистики Казахстана, проанализировала динамику показателя в регионе.
За последнее десятилетие Мангистауская область продемонстрировала один из устойчивых и динамичных темпов роста населения в Казахстане. С января 2015 года по 1 декабря 2025 года количество жителей региона увеличилось с 606 892 до 818 345 человек.
Таким образом, за десятилетие население области выросло на 211 453 человека, что составляет 34,9 %. То есть за 10 лет население региона выросло почти на треть.
По данным статистиков, положительная динамика в регионе фиксировалась ежегодно, без периодов снижения.
Динамика численности населения по годам:
На протяжении всего периода не было зафиксировано ни одного года снижения численности населения – рост носил непрерывный характер.
Самый «высокий» год по приросту пришелся на 2021 и 2022 годы. Абсолютный прирост составил 26 350 человек или на 3,66%. Это максимальный показатель за всё десятилетие как в людях, так и в процентах. Именно этот период стал пиком демографического роста региона.
В среднем за год людей Мангистауской области становилось больше примерно на 21 тысячу человек, а среднегодовой темп роста составлял около 2,8-3%.
Даже в годы пандемии и экономической нестабильности демографический рост в регионе сохранялся.
Напомним, ранее Бюро Национальной статистики Казахстана опубликовало информацию о численности населения Мангистауской области на 1 декабря 2025 года.
