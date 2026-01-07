Как менялась численность населения Мангистау за последние 10 лет

Население Мангистауской области за 10 лет выросло почти на треть. Редакция Lada.kz , опираясь на официальные данные Бюро национальной статистики Казахстана, проанализировала динамику показателя в регионе.

Фото создано с помощью ИИ

За последнее десятилетие Мангистауская область продемонстрировала один из устойчивых и динамичных темпов роста населения в Казахстане. С января 2015 года по 1 декабря 2025 года количество жителей региона увеличилось с 606 892 до 818 345 человек.

Таким образом, за десятилетие население области выросло на 211 453 человека, что составляет 34,9 %. То есть за 10 лет население региона выросло почти на треть.

По данным статистиков, положительная динамика в регионе фиксировалась ежегодно, без периодов снижения.

Динамика численности населения по годам:

на 1 января 2015 года – 606 892;

на 1 января 2016 года – 626 777;

на 1 января 2017 года – 642 824;

на 1 января 2018 года – 660 262;

на 1 января 2019 года – 678 224;

на 1 января 2020 года – 698 919;

на 1 января 2021 года – 719 559;

на 1 января 2022 года – 745 909;

на 1 января 2023 года – 766 956;

на 1 января 2024 года – 786 917;

на 1 января 2025 года – 805 363;

на 1 декабря 2025 года – 818 345.

На протяжении всего периода не было зафиксировано ни одного года снижения численности населения – рост носил непрерывный характер.

Самый «высокий» год по приросту пришелся на 2021 и 2022 годы. Абсолютный прирост составил 26 350 человек или на 3,66%. Это максимальный показатель за всё десятилетие как в людях, так и в процентах. Именно этот период стал пиком демографического роста региона.

В среднем за год людей Мангистауской области становилось больше примерно на 21 тысячу человек, а среднегодовой темп роста составлял около 2,8-3%.

Даже в годы пандемии и экономической нестабильности демографический рост в регионе сохранялся.

Напомним, ранее Бюро Национальной статистики Казахстана опубликовало информацию о численности населения Мангистауской области на 1 декабря 2025 года.