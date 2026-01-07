Без потерь для госбюджета: СЭЗ «Морпорт Актау» планируют расширить

Территорию специальной экономической зоны (СЭЗ) «Морпорт Актау», по данным портала «Открытые НПА», планируют расширить за счет включения новых земельных участков, сообщает Lada.kz .

Порт Актау. Фото: Минтранспорта РК

Согласно проекту нормативного правового акта (НПА), разработанному министерством промышленности и строительства РК, расширение СЭЗ «Морпорт Актау» предусмотрено за счет включения дополнительных земельных участков в Мунайлинском районе Мангистауской области – 187 гектаров, а также земельных участков ТОО «Ерсай Каспиан Контрактор» – 382,6148 гектара. Общая площадь составит 569,6148 гектара.

Эти территории предполагается использовать для развития портовой и транспортно-логистической инфраструктуры.

Как отмечается в документе, расширение территории СЭЗ направлено на: развитие казахстанского морского флота, судостроения и судоремонта, увеличение транзитных и экспортных грузоперевозок, расширение спектра и повышение качества портовых услуг, создание дополнительных рабочих мест, привлечение инвестиций и внедрение инновационных технологий.

В проекте также говорится, что предлагаемые изменения не предусматривают прямых потерь для государственного бюджета и не требуют вынесения вопроса на рассмотрение Республиканской бюджетной комиссии.

Ожидается, что реализация проекта позволит усилить инвестиционную и предпринимательскую активность в Мангистауской области и повысить транспортно-логистический потенциал региона.

Напомним, к декабрю прошлого года территорию СЭЗ «Морпорт Актау» расширили вдвое.