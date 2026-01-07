Без потерь для госбюджета: СЭЗ «Морпорт Актау» планируют расширить

Территорию специальной экономической зоны (СЭЗ) «Морпорт Актау», по данным портала «Открытые НПА», планируют расширить за счет включения новых земельных участков, сообщает Lada.kz.
Согласно проекту нормативного правового акта (НПА), разработанному министерством промышленности и строительства РК, расширение СЭЗ «Морпорт Актау» предусмотрено за счет включения дополнительных земельных участков в Мунайлинском районе Мангистауской области – 187 гектаров, а также земельных участков ТОО «Ерсай Каспиан Контрактор» – 382,6148 гектара. Общая площадь составит 569,6148 гектара.
Эти территории предполагается использовать для развития портовой и транспортно-логистической инфраструктуры.
Как отмечается в документе, расширение территории СЭЗ направлено на: развитие казахстанского морского флота, судостроения и судоремонта, увеличение транзитных и экспортных грузоперевозок, расширение спектра и повышение качества портовых услуг, создание дополнительных рабочих мест, привлечение инвестиций и внедрение инновационных технологий.
В проекте также говорится, что предлагаемые изменения не предусматривают прямых потерь для государственного бюджета и не требуют вынесения вопроса на рассмотрение Республиканской бюджетной комиссии.
Ожидается, что реализация проекта позволит усилить инвестиционную и предпринимательскую активность в Мангистауской области и повысить транспортно-логистический потенциал региона.
Напомним, к декабрю прошлого года территорию СЭЗ «Морпорт Актау» расширили вдвое.
