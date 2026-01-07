Активы осужденных контрабандистов в Мангистау «ищут» нового управляющего

Министерство энергетики РК объявило конкурс на доверительное управление конфискованными активами в Мангистауской области – нефтеперерабатывающим заводом и танкером, сообщает Lada.kz .

Фото: ru.freepik.com

Министерство энергетики РК, ссылаясь на постановление суда первой инстанции Актау от 3 декабря 2025 года, объявило конкурс по отбору компании для доверительного управления ТОО «Mangystau Oil Refinery» и танкером «Meliana».

Управление активами будет осуществляться до завершения аукциона по их продаже.

В ведомстве подчёркивают, что ключевая задача – сохранить стабильную работу предприятия и социальные гарантии для работников.

К участию в конкурсе приглашаются финансово устойчивые компании, включая нефтеперерабатывающие организации, обладающие соответствующим опытом работы и ресурсами для эффективного управления конфискованным имуществом.

Основные цели доверительного управления: обеспечение бесперебойного производственного процесса, сохранение рабочих мест, своевременная выплата заработной платы ивыполнение обязательных выплат экипажу танкера и сотрудникам предприятия.

По данным inbusiness.kz, организованная группа, в которую входили руководители и сотрудники ТОО «Mangystau Oil Refinery» и аффилированных компаний, незаконно вывозила нефть через порт Актау, выдавая ее за печное топливо.

В сентябре 2025 года суд приговорил пятерых фигурантов дела к восьми годам лишения свободы каждого. В доход государства были конфискованы нефтепродукты, недвижимое имущество компаний, нефтеперерабатывающий завод малой мощности и танкер «Meliana». Общий ущерб государству был оценен более чем в 1,16 миллиарда тенге.

Активы перешли в собственность государства.