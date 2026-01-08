18+
08.01.2026, 10:42

В Мангистау продлили проект по выплате вознаграждений по фискальным чекам

Общество 0 1 692 Ольга Максимова

Департамент государственных доходов Мангистауской области продлевает действие пилотного проекта «Salyq кэшбэк» с 1 января 2026 года. Проект направлен на выплату вознаграждений по фискальным чекам контрольно-кассовых машин, выданным субъектами микро- и малого бизнеса, передает Lada.kz.

Иллюстративное фото: pexels.com
Иллюстративное фото: pexels.com

Как рассказали в департаменте, в прошлом году проект «Salyq кэшбэк» показал положительные результаты: количество отсканированных чеков увеличилось на 26%, а их общая сумма выросла на 32% по сравнению с предыдущим годом. Проект реализовывался в 12 областях: Мангистауской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Акмолинской, Карагандинской, Жамбылской, Туркестанской, Алматинской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, а также в областях Жетысу и Улытау.

За 2025 год по стране отсканировано 573 937 чеков на общую сумму 7,6 млрд тенге. Сумма начисленного кэшбэка составила 152 млн тенге.

Участие в проекте «Salyq кэшбэк» может принять любой желающий. Для этого необходимо при оплате товаров и услуг (как наличным, так и безналичным способом) получить фискальный чек, отсканировать штрих-код с чека в специальном мобильном приложении «Amian» и получить вознаграждение в размере 2% от суммы покупки.

Вознаграждения начисляются через оператора ТОО «IT Analytics» с использованием мобильного приложения «Amian».

Приложение «Amian» доступно для бесплатного скачивания в App Store и Google Play.

 

Комментарии

1 комментарий(ев)
Космос
Космос
Эта статья вводит в заблуждение, в приложении указано - кешбек только для Каракиянского района. Почему не вся наша область?
08.01.2026, 07:14
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

