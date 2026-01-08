В жилом доме Актау демонтировали незаконно построенный склад

С просьбой проверить законность пристройки и склада одного из жильцов обратились остальные жители пятиэтажного дома, передает Lada.kz .

Фото: FB Даурена Отепкали

Как сообщил руководитель управления государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области (ГАСК) Даурен Отепкали, с просьбой проверить законность дополнительной пристройки и склада, возведённых к квартире на первом этаже, обратились жители дома №27, расположенного в 15-м микрорайоне города Актау.

По данному обращению специалисты управления изучили представленные материалы и установили, что строительство склада осуществлялось с нарушением действующего законодательства и без необходимых разрешительных документов.

Застройщику официально сообщили о несогласии жителей дома с возведённой пристройкой, а также разъяснили, что по итогам проверочных мероприятий будут составлены административные материалы и объект всё равно принудительно снесут.

В результате жилец, не дожидаясь проведения проверки, решил добровольно демонтировать склад.