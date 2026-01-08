В жилом доме Актау демонтировали незаконно построенный склад

С просьбой проверить законность пристройки и склада одного из жильцов обратились остальные жители пятиэтажного дома, передает Lada.kz.
Как сообщил руководитель управления государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области (ГАСК) Даурен Отепкали, с просьбой проверить законность дополнительной пристройки и склада, возведённых к квартире на первом этаже, обратились жители дома №27, расположенного в 15-м микрорайоне города Актау.
По данному обращению специалисты управления изучили представленные материалы и установили, что строительство склада осуществлялось с нарушением действующего законодательства и без необходимых разрешительных документов.
Застройщику официально сообщили о несогласии жителей дома с возведённой пристройкой, а также разъяснили, что по итогам проверочных мероприятий будут составлены административные материалы и объект всё равно принудительно снесут.
В результате жилец, не дожидаясь проведения проверки, решил добровольно демонтировать склад.
«Подобные самовольные пристройки и дополнительные хозяйственные помещения негативно отражаются на архитектурном облике города и нарушают права других жителей. Уполномоченные органы призывают граждан соблюдать требования законодательства в сфере строительства и учитывать интересы окружающих», - говорится в распространенном сообщении.
