Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
08.01.2026, 11:32

В жилом доме Актау демонтировали незаконно построенный склад

Общество 0 2 584 Ольга Максимова

С просьбой проверить законность пристройки и склада одного из жильцов обратились остальные жители пятиэтажного  дома, передает Lada.kz.

Фото: FB Даурена Отепкали
Фото: FB Даурена Отепкали

Как сообщил руководитель управления государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области (ГАСК) Даурен Отепкали, с просьбой проверить законность дополнительной пристройки и склада, возведённых к квартире на первом этаже, обратились жители дома №27, расположенного в 15-м микрорайоне города Актау.

По данному обращению специалисты управления изучили представленные материалы и установили, что строительство склада осуществлялось с нарушением действующего законодательства и без необходимых разрешительных документов.

Застройщику официально сообщили о несогласии жителей дома с возведённой пристройкой, а также разъяснили, что по итогам проверочных мероприятий будут составлены административные материалы и объект всё равно принудительно снесут.

В результате жилец, не дожидаясь проведения проверки, решил добровольно демонтировать склад.

«Подобные самовольные пристройки и дополнительные хозяйственные помещения негативно отражаются на архитектурном облике города и нарушают права других жителей. Уполномоченные органы призывают граждан соблюдать требования законодательства в сфере строительства и учитывать интересы окружающих», - говорится в распространенном сообщении.

