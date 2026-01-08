Вирус быстро погибает - специалисты о найденных шприцах в Актау

В ГКП на ПХВ «Мангистауский областной центр по профилактике ВИЧ-инфекции» прокомментировали факт обнаружения использованных шприцев рядом с детской площадкой в Актау, отметив, что вирус иммунодефицита человека не живёт вне носителя, передаёт Lada.kz .

Иллюстративное фото: envato.com

Как сообщили в СПИД-центре, пользователь обнаруженных шприцев не состоит на учёте как ВИЧ-инфицированное лицо ни в Казахстане, ни в Мангистауской области.

«Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) из-за особенностей своей структуры способен существовать исключительно в клетках человеческого организма и не сохраняется во внешней среде. При попадании в воздух, воду, на предметы обихода или использованные шприцы вирус быстро погибает и теряет способность к заражению», - сообщили в Мангистауском областном центре по профилактике ВИЧ-инфекции.

Тем не менее, в целях личной безопасности гражданам рекомендуется избегать контакта с использованными шприцами и другими медицинскими предметами, обнаруженными в общественных местах, и незамедлительно сообщать о подобных находках в соответствующие службы.

Напомним, рядом с детской площадкой 8 января были обнаружены использованные шприцы.

В августе этого года жильцы 3 микрорайона выступили против строительства ВИЧ-лаборатории по соседству.