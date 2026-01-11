Стало известно, насколько востребована платная дорога в Мангистау

Как сообщили в АО «НК «КазАвтоЖол», по итогам 2025 года, на платных автомобильных дорогах Казахстана зафиксировано около 74 миллионов поездок. Стало известно, какое количество зарегистрировали на трассе Бейнеу – Акжигит, сообщает Lada.kz .

Фото: ДГД Мангистауской области

В Казахстане функционируют 26 платных участков автодорог общей протяженностью 4 883 километра. Из них 12 участков относятся к I технической категории (2 231 км), еще 14 – ко II-III категориям (2 652 км).

Анализ трафика показывает, что основной поток поездок сосредоточен вокруг крупнейших городов и ключевых транзитных направлений. Так, Топ-5 платных участков обеспечили 51% всех поездок, а Топ-10 – около 73%.

Лидером по числу проездов стало направление Алматы – Конаев – 11,8 млн поездок. Высокая нагрузка также зафиксирована на южных маршрутах Шымкентского узла, включая дорогу к границе Узбекистана – 9,3 млн поездок.

На этом фоне участок Бейнеу – Акжигит, ведущий к узбекской границе, показал значительно более низкую интенсивность движения. За год здесь зафиксировано 163 тысячи поездок, что является одним из самых низких показателей среди всех платных дорог страны.

Еще меньший трафик отмечен только на участке Ушарал – Достык, где количество поездок составило 101 тысячу.

Напомним, ранее ообщалось, что платные дороги Казахстана станут «терпимее» к опоздавшим водителям.