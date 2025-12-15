Платные дороги Казахстана станут «терпимее» к опоздавшим водителям

Министерство транспорта Казахстана объявило о существенных изменениях в правилах оплаты проезда по платным участкам автомобильных дорог, которые должны сделать жизнь водителей проще и удобнее, сообщает Lada.kz.

Фото: АО "НК "КазАвтоЖол"

Оплата проезда: с 7 до 30 дней

Ранее водители, не оплатившие проезд в течение семи календарных дней, автоматически оказывались «под прицелом» органов транспортного контроля — на восьмой день материалы направлялись в инспекцию.

Теперь ситуация кардинально меняется: казахстанцам предоставят целый месяц на внесение платежа. Соответственно, отправка материалов в органы транспортного контроля произойдет только на 31-й день после проезда.

Юридические и физические лица — разные правила

Еще одно новшество — разделение водителей на физических и юридических лиц. Ранее все участники движения рассматривались одинаково.

Для юридических лиц введен отдельный режим: если организация не оплачивает проезд до 20-го числа месяца, следующего за отчетным, материалы на нее будут направлены в органы транспортного контроля на следующий день после этой даты.

Физические лица будут пользоваться стандартным «30-дневным» льготным периодом.

Цель нововведений

Минтранс подчеркнул, что основная цель изменений — дать водителям больше времени и возможностей для своевременной оплаты, а процесс сделать максимально удобным и понятным.

По информации ведомства, в Казахстане функционирует 27 платных участков автомобильных дорог, и новые правила начнут действовать на всех них.