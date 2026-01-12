18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
509.84
595.75
6.47
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
12.01.2026, 11:51

Генштаб ВСУ заявил об ударах по буровым установкам в Каспийском море

Общество 0 4 047 Лиана Рязанцева

Силы обороны Украины поразили три буровые установки российской нефтяной компании «Лукойл» в Каспийском море. Об этом сообщает BBC News со ссылкой на Генштаб Вооруженных сил Украины, передает Lada.kz..

Кадр видео
Кадр видео

Генштаб ВСУ в своем телеграм-канале  заявил об ударах по трём буровым установкам компании «Лукойл» в Каспийском море.

Сообщается, что атака состоялась в ночь на 11 января 2026 года.

В посте Генштаба ВСУ в Telegram сообщается, что речь идет о буровых установках имени Владимира Филановского, имени Юрия Корчагина и имени Валерия Грайфера. 

По данным профильной русскоязычной платформы Neftegaz.ru, нефтегазоконденсатное месторождение имени Владимира Филановского расположено в северной части шельфа Каспийского моря, в 220 км от Астрахани. Оно было открыто в 2005 году и введено в промышленную эксплуатацию в октябре 2016 года.

Месторождение имени Валерия Грайфера (бывшее Ракушечное) было открыто в 2001 году. Оно расположено в непосредственной близости от месторождения им. Владимира Филановского. Месторождение имени Юрия Корчагина было введено в эксплуатацию «Лукойлом» в 2010 году.

113
47
4
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
Там нужно знать куда бить, иначе это как об стенку горохом
12.01.2026, 11:07
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
С 1 января казахстанцев без работы и доходов подключат к ОСМСНовости Казахстана
21.12.2025, 18:06 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь