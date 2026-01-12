Генштаб ВСУ заявил об ударах по буровым установкам в Каспийском море

Силы обороны Украины поразили три буровые установки российской нефтяной компании «Лукойл» в Каспийском море. Об этом сообщает BBC News со ссылкой на Генштаб Вооруженных сил Украины, передает Lada.kz. .

Кадр видео

Генштаб ВСУ в своем телеграм-канале заявил об ударах по трём буровым установкам компании «Лукойл» в Каспийском море.

Сообщается, что атака состоялась в ночь на 11 января 2026 года.

В посте Генштаба ВСУ в Telegram сообщается, что речь идет о буровых установках имени Владимира Филановского, имени Юрия Корчагина и имени Валерия Грайфера.

По данным профильной русскоязычной платформы Neftegaz.ru, нефтегазоконденсатное месторождение имени Владимира Филановского расположено в северной части шельфа Каспийского моря, в 220 км от Астрахани. Оно было открыто в 2005 году и введено в промышленную эксплуатацию в октябре 2016 года.

Месторождение имени Валерия Грайфера (бывшее Ракушечное) было открыто в 2001 году. Оно расположено в непосредственной близости от месторождения им. Владимира Филановского. Месторождение имени Юрия Корчагина было введено в эксплуатацию «Лукойлом» в 2010 году.