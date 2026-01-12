В Мангистау отмечен спад инфицирования ВИЧ

В 2025 году в Мангистауской области зарегистрировано 52 новых случая ВИЧ-инфекции. По сравнению с 2024 годом наблюдается снижение на 10 случаев. Об этом сообщили в пресс-службе регионального центра по профилактике ВИЧ/СПИД, передаёт Lada.kz .

фото с сайта medtour.help/ru

Большая часть инфицированных, как проинформировали в пресс-службе медицинской организации, выявляется среди здоровых, трудоспособных людей в возрасте от 18 до 47 лет. В 82,7% случаев заболевание передаётся гетеросексуальным путём.

«Остальные случаи инфицирования связаны с контактами мужчин с мужчинами (11,5%), употреблением наркотиков (3,8%) и пользованием услугами секс-работников. Мужчины преобладают среди инфицированных, составляя 75% от общего числа заболевших. Женщины составляют 25%», - сообщили в пресс-службе.

В ведомстве подчеркнули, что уже третий год подряд в регионе наблюдается устойчивая тенденция к снижению заболеваемости ВИЧ-инфекцией.

По данным 2025 года, в Казахстане наблюдается положительная динамика в борьбе с ВИЧ: растёт охват антиретровирусной терапией (АРТ) - достигнуто 90% из знающих свой статус; снижается число новых случаев.