13.01.2026, 09:08

Жители 13 микрорайона Актау жалуются на необустроенный пешеходный переход

Общество 0 1 541 Лиана Рязанцева

В редакцию Lada.kz обратились жители Актау с жалобой на неблагоустроенный пешеходный переход между 15-м и 13-м микрорайонами. По словам горожан, каждый день дети, идущие в школу, рискуют своей безопасностью. В акимате города прокомментировали ситуацию.

 

 

Фото жителей Актау
Фото жителей Актау

По словам горожан, они переживают за безопасность своих детей‑школьников, которым приходится переходить дорогу в темное время суток.

Ранее на этом месте был старый пешеходный переход, который в декабре оборудовали освещением и необходимыми дорожными знаками. Однако в начале этого года переход перекрыли сигнальной лентой, открыв новый чуть дальше. При этом на новом переходе не установили освещение. Мы очень переживаем за наших детей. Утром ещё темно, и им приходится переходить дорогу по пешеходному переходу без освещения. Водители часто игнорируют его и не останавливаются, из-за чего переходить проезжую часть становится опасно. При этом второй пешеходный переход, который был оборудован освещением, перекрыт. Непонятно, зачем вообще переносили переход - раньше он был удобным и безопасным. Мы требуем от властей немедленных действий: либо вернуть прежний пешеходный переход, либо должным образом обустроить новый - с освещением и всеми необходимыми мерами безопасности, - говорят жители.

В результате на данном участке сегодня фактически существует два перехода: один с освещением закрыт, а второй - без освещения - открыт, что создаёт потенциальную опасность для пешеходов.

В акимате города сообщили, что в настоящее время произведено изменение расположения пешеходного перехода между 13 и 15 микрорайонами.

На новом месте пешеходного перехода будет установлено осветительное оборудование с последующим вводом его в эксплуатацию до конца января, - заявили в акимате.

Напомним, ранее жители Актау жаловались на неудобства при пересечении дороги по пешеходному переходу между 3 и 3Б микрорайонами: чтобы попасть на «зебру», людям приходится идти по грязи или выходить прямо на проезжую часть.

3
8
1
