В Мангистауской области построят водовод

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов 13 января 2026 года на заседании правительства рассказал о проектах новых водоводов, которые должны обеспечить питьевой водой миллионы казахстанцев, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz .

Иллюстративное фото с сайта inbusiness.kz

Нуржан Нуржигитов сообщил, что в этом году планируется завершить и ввести в эксплуатацию 12 проектов, что позволит улучшить обеспечение качественной питьевой водой для 142 сельских населённых пунктов с общим населением порядка 540 тысяч человек.

Он отметил, что для обеспечения населения Атырауской и Мангистауской областей питьевой водой министерством прорабатывается вопрос строительства магистрального водовода от месторождений подземных вод «Кокжиде», «Айшуакское» и «Северо-Айшуакское» до населённых пунктов указанных областей с производительностью 170 тысяч кубометров в сутки. Реализация данного проекта позволит обеспечить питьевой водой порядка 1,5 млн человек.