Расследование убийства в Актау - Ажар Абдил о постановлении следственного суда

Фото: instagram.com / lider.kz_aktau

О парадоксальной ситуации вокруг расследования убийства, произошедшего в Актау в ноябре, на своей странице в Facebook рассказала юрист потерпевшей стороны Ажар Абдил.

Как сообщила юрист, следственный суд Мангистауской области отказал в проведении некоторых следственных действий в отношении подозреваемых.

«Следователь Следственного управления департамента полиции внесла очень значимое ходатайство для санкционирования. Однако суд отказал, ссылаясь на охраняемую законом тайну. Какая может быть тайна в интересах подозреваемых? Как, по вашему мнению, теперь следствие должно собирать доказательства? Считаю, что суд подменил судебный контроль вмешательством в тактику расследования. Фактически суд использовал норму, направленную на защиту расследования, против самого расследования. Логический абсурд отказа заключается в том, что если сведения составляют тайну — значит, они и должны добываться в рамках санкционированного следственного действия, а не служить поводом для его запрета», - пишет Ажар Абдил.

Как пояснила юрист, статья 24 УПК РК гласит, что органы досудебного расследования обязаны принять все меры для всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела.

«Суд, отказав в санкционировании, искусственно сузил доказательственную базу, лишил следствие законного инструмента получения доказательств, создал риск неустранимых пробелов в доказывании. Это прямое препятствование расследованию, а не его защита. Убийство - особо тяжкое преступление. В таких делах суд обязан исходить из приоритета интересов правосудия. Использование следственным судьёй ссылки на «охранную законом тайну» в качестве основания для отказа фактически трансформирует механизм судебного контроля в инструмент блокирования расследования, что противоречит целям уголовного процесса и принципу обеспечения неотвратимости уголовной ответственности».

Ажар Абдил потребовала у Генеральной прокуратуры РК внести протест по трем пунктам:

о признании отказа следственного судьи незаконным и необоснованным;

отмене постановления следственного судьи от 17.12.2025 года;

направлении материалов на новое рассмотрение в ином судебном составе либо санкционировать заявленное следственное действие.

Напомним, Александр Насибари ушел из дома 24 ноября 2025 года. Восьмого декабря стало известно, что его нашли мертвым в районе радонового источника. Полицейские заявили о двух подозреваемых – Эльдаре и Амире Аллахвердиевых. Сообщается, что они покинули страну. За информацию об их местонахождении объявлено вознаграждение.