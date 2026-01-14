«Зачем ломают?» - демонтаж спортплощадки волнует жителей Актау

Жители 11 микрорайона обеспокоены демонтажем спортивной площадки. По их словам, объект находился в хорошем состоянии, однако рабочие начали разбирать ограждение. Ситуацию прокомментировали в городском акимате, сообщает Lada.kz .

Фото: Lada.kz

Жители 11 микрорайона сообщили, что между домами №30 и №36 ведутся работы по демонтажу спортивной площадки. По словам горожан, рабочие уже спилили все металлические ограждения.

Все элементы на площадке целые и прочные. В городе редко встретишь такие надежные турники, брусья, лесенки и другие спортивные конструкции. Зачем тогда все это демонтировать? - задаются вопросом жители.

Опасения горожан связаны с тем, что площадку могут полностью убрать, оставив двор без спортивной инфраструктуры.

В городском акимате пояснили, что поводов для беспокойства нет. По информации администрации, подрядная организация демонтировала только внешнее ограждение.

Остальные элементы спортивной площадки сохранятся. Их покрасят и приведут в надлежащее состояние. В дальнейшем будет установлено новое ограждение, - сообщили в акимате.

Таким образом, спортивная площадка продолжит функционировать.

Напомним, ранее жители Актау жаловались на массовый демонтаж игровых площадок.