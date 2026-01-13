Метель и гололёд: в Мангистау объявлено штормовое предупреждение

Синоптики сообщают об ухудшении погодных условий. На регион надвигается сильный ветер и обильные осадки, передает Lada.kz .

Иллюстративное фото: freepik.com

Как сообщили в РГП «Казгидромет», 14 января в Мангистауской области ожидаются осадки (дождь, снег) и гололёд.

Днём на западе, юге и в центре области прогнозируется низовая метель. На западе, севере и в центре области - туман. Ветер северо-западный, днём на западе, юге и в центре области порывы достигают 15–20 метров в секунду.

В Актау ожидается северо-западный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха составит от +1 до +3 градусов.

Метеорологические условия будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере города. В целом по городу ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.

Согласно данным Gismeteo, на протяжении всего дня в областном центре будет идти дождь с возможным переходом в мокрый снег. Всего ожидается выпадение до 3,6 мм осадков.