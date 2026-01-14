Мангистау в лидерах: число сделок с жильём в декабре выросло почти на 70%

Мангистауская область вошла в число регионов с самым высоким ростом сделок купли-продажи жилья в Казахстане. По итогам декабря 2025 года количество процедур в регионе увеличилось на 69,2%, сообщает Lada.kz .

Фото автора

Как сообщает Бюро национальной статистики Казахстана, в целом по стране в декабре 2025 года было зарегистрировано 53 128 сделок купли-продажи жилья – это рекордный показатель за последние три года. По сравнению с ноябрём количество сделок выросло на 32,9%, при этом рост зафиксирован во всех регионах Казахстана.

Наибольшая динамика, отмечена в Мангистауской области (+69,2%),а также в Павлодарской (+66,3%) и Актюбинской (+53,6%) областях.

Лидерами по абсолютному числу сделок традиционно остаются города Астана – 11 674 сделки (22%) и Алматы – 9 013 сделок (17%), а также Карагандинская область – 3 804 сделки (7,2%). Меньше всего сделок зафиксировано в области Улытау – 427 сделок (0,8%).

По данным бюро, в нашем регионе за отчетный период было совершено 2 714 сделок купли-продажи жилья. Из них 741 – это индивидуальные дома, остальное – квартиры. Наибольшим спросом пользовались двухкомнатные (744), чуть меньше покупали однокомнатные (602), сделок по трехкомнатным квартирам было всего 450. На долю 4-, 5- и 6-комнатных апартаментов пришлось в общем 177 сделок. В целом, несмотря на высокий рост купли-продажи в сравнении другими регионами, ведомство отмечает снижение количества сделок в Мангистауской области на 4,8% в сравнении с аналогичным периодом 2024 года.

В сегменте многоквартирных домов количество сделок в декабре увеличилось на 31,9% – всего было оформлено 41 177 сделок, что составляет 77,5% от общего числа. Основная доля продаж квартир пришлась на Астану (28%), Алматы (20%) и Карагандинскую область (7,8%). Самыми востребованными стали однокомнатные квартиры – по ним зарегистрировано 15 323 сделки.

Существенный рост зафиксирован и на рынке индивидуального жилья. По сравнению с ноябрём количество сделок по частным домам увеличилось на 36,6% и составило 11 951 сделку.

В Мангистауской области рост оказался максимальным по стране – 83,9%. Также значительное увеличение отмечено в Актюбинской (+76,6%) и Западно-Казахстанской (+52,8%) областях, - сообщили в ведомстве.

В годовом выражении, по сравнению с декабрём 2024 года, количество сделок купли-продажи жилья в декабре 2025 года выросло на 6,2%. За весь 2025 год в Казахстане было заключено 448 571 сделка, что на 3,6% больше, чем годом ранее.