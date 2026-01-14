18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
14.01.2026, 14:35

Уровень преступности в Актау снизился на 13,3% – полиция

Общество

В Актау за отчётный период уровень преступности снизился на 13,3%. Такие данные озвучили на совещании в управлении полиции города, посвящённом итогам оперативно-служебной деятельности, передает Lada.kz.

Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, положительная динамика стала результатом усиленной профилактической работы и постоянного контроля за оперативной обстановкой в областном центре.

Особое внимание правоохранительные органы уделили защите прав несовершеннолетних. За нахождение детей и подростков на улице в ночное время без сопровождения законных представителей к административной ответственности привлечены 2 535 родителей.

Серьёзная работа проведена и по линии незаконного оборота алкоголя. Совместно с органами прокуратуры и управлением государственных доходов к ответственности привлечены владельцы 307 торговых объектов, допустивших нарушения законодательства. Из незаконного оборота изъято 4 007 единиц алкогольной продукции. Кроме того, за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения оштрафованы 3 962 человека, - сообщили в ведомстве.

Уточняется, что для повышения уровня общественной безопасности в местах массового пребывания людей в Актау установлены 13 кнопок экстренного вызова «SOS», усилено патрулирование улиц, а также обеспечен правопорядок при проведении 123 спортивных и 89 праздничных мероприятий.

Итоги работы были подведены на совещании с участием начальника департамента полиции Мангистауской области, генерал-майора полиции Сагындыка Аяганова.

С учётом туристической привлекательности Актау и роста потока гостей города в полиции подчеркнули, что обеспечение общественной безопасности остаётся приоритетной задачей, а профилактические меры будут продолжены и усилены.

Напомним, в 2024 году, по данным Генеральной прокуратуры Казахстана, Мангистауская область была признана лидером по росту преступности среди других регионов. Подробнее по ссылке.

Комментарии

