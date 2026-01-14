Жительница Актау сняла на видео несанкционированную свалку у городского кладбища

Жительница Актау обратила внимание на несанкционированную свалку, образовавшуюся в районе городского кладбища в 29А микрорайоне. Видео с места событий она опубликовала в социальных сетях, передает Lada.kz .

Иллюстративное фото. Сгенерировано с помощью ИИ

На кадрах видно, что всего в нескольких метрах от ограждения кладбища скопились горы мусора, в том числе строительные отходы. По словам горожанки, хлам привлекает бродячих животных, на территории ощущается неприятный запах, наблюдается антисанитария. При этом через этот участок ежедневно проходят люди, в том числе дети, которые вынуждены видеть захламлённую территорию и рискуют быть напуганными животными.

Корреспондент Lada.kz обратился за разъяснением в пресс-службу акимата Актау. В администрации сообщили, что данный участок ранее уже очищался от мусора в рамках республиканской экологической акции «Таза Қазақстан».

К сожалению, жители города не всегда соблюдают чистоту и повторно захламляют уже очищенные территории», - отметили в акимате.

Также в городской администрации сообщили, что в местах несанкционированных свалок в Актау установлено восемь камер видеонаблюдения для предотвращения повторных нарушений. Вместе с тем, именно эта территория в районе 29А микрорайона на данный момент ещё не оцифрована, поэтому камеры здесь пока не установлены.

В акимате заверили, что с наступлением тёплой погоды будет организована повторная очистка территории. В обозримом будущем также планируется установка камер видеонаблюдения. Жителей города призвали соблюдать чистоту и не выбрасывать мусор в неустановленных местах.

Нужно отметить то, что жалобы на санитарное состояние кладбищ на территории Мангистауской области поступают от населения регулярно.