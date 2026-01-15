Труба в прибрежной зоне вызвала беспокойство жителей Актау

Обнаружившая трубу жительница Актау выразила беспокойство по поводу экологической обстановки побережья – не собираются ли по ней сливать отходы в море? В акимате разъяснили ситуацию, передает Lada.kz .

Фото: скриншот из видео

В 1В микрорайоне люди обратили внимание на тревожную ситуацию за зданием «Caspian Industries»: в прибрежной зоне заметили трубу, проложенную в сторону моря. Находка вызвала беспокойство – жительница города выразила опасения, что труба является канализационной и в случае ввода ее в эксплуатацию будет нанесен экологический ущерб.

Ситуацию прокомментировали в ГКП «Каспий жылу, су арнасы» (КЖСА) . По их информации, обнаруженная труба не подключена к городской системе канализации. Ее проложили от расположенного поблизости частного жилого дома и предназначена она для отвода дождевой воды. Таким образом, речь не идёт о сбросе бытовых или канализационных стоков.