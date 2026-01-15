Актау заметает: акимат призывает бизнес и горожан присоединиться к уборке снега

В Актау снежный циклон обернулся горячей порой для коммунальных служб – все силы задействованы в уборке снега, льда и воды. Власти призывают предпринимателей не ждать и самим позаботиться об уборке прилегающей территории, передает Lada.kz .

Фото Актауского городского акимата

Как сообщили в городской администрации, уборка проводится в опасных местах с высокой вероятностью образования наледи, у входов в здания, на остановках общественного транспорта, а также на дорогах внутри микрорайонов и пешеходных зонах.

Для обеспечения безопасности на опасных участках осуществляется посыпка песчано-солевой смесью. В настоящее время работы по уборке и обеспечению безопасности ведутся в полном объёме на всей территории города, - сообщили в акимате.

На центральных улицах организована откачка талой воды.

В работах задействованы 15 дорожных рабочих и более 450 сотрудников подрядных организаций. Также используются около 20 единиц специализированной техники, 5 ассенизаторских машин и 10 мотопомп для откачки талой воды.

Сотрудники некоторых предприятий также проводят уборку своих территорий от снега и льда. Власти призвали предпринимателей и горожан активно участвовать в очистке и содержать свои территории в порядке.

Напомним, ранее сообщалось о том, что коммунальщики областного центра перешли на круглосуточный режим откачки воды с дорог. Подробнее по ссылке.