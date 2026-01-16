В свежем видеоопросе Lada.kz представители молодого поколения рассказали о том, чего им не хватает в Актау. Также юные жители поделились своими ожиданиями от ближайшего будущего областного центра.

Фото: кадры из видео Lada.kz

Как показал опрос, несмотря на возраст, молодые люди задумываются о развитии инфраструктуры города, появлении новых креативных мест проведения досуга, в том числе спортивного, а также о качестве образования, свободе и сокращению случаев выявления коррупции.

Подробнее – в видео.

