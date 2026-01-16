Вниманию населения! В Актау стартует проект «Бюджет народного участия»

Актауский городской акимат принимает заявки от населения на проекты по благоустройству областного центра, передает Lada.kz .

Фото из архива Lada.kz

Любой желающий может предложить свою идею, направленную на развитие и благоустройство территории Актау. Голосовать за проекты будут жители, и проекты-победители реализуют за счет финансирования городского бюджета.

В рамках «Бюджета народного участия» принимаются заявки на следующие мероприятия:

озеленение территории;

обустройство тротуаров;

строительство и ремонт тротуаров, пандусов, арыков;

создание, ремонт и освещение мест общего пользования (парки, скверы, пешеходные зоны и иные объекты);

ремонт бордюр, брусчатки, подпорных стен;

ликвидация свалок;

установка и ремонт беседки, скамьи, урны, оборудования и конструкции для игр детей и отдыха взрослого населения в местах общего пользования;

установка, ремонт и освещение спортивных (тренажерных площадок, футбольных, баскетбольных, волейбольных полей), детских игровых площадок на дворовых территориях и в местах общего пользования;

обеспечение санитарии.

Предложенные проекты должны иметь актуальность для жителей, а также относиться к объектам общего пользования.

Приоритетными являются проектные предложения с возможностью их реализации в течение одного финансового года. К проектному предложению необходимо приложить ориентировочный сметный расчет расходов или/и ценовые предложения, а также фото/эскиз/макет/схему проекта, - сообщает акимат.

Не допускаются к голосованию проектные предложения, которые:

не являются целостными, а имеют фрагментарный характер (выполнение одного из элементов в будущем потребует реализации дополнительных элементов);

не соответствуют приоритетам развития соответствующего населенного пункта;

предусматривают реализацию предложений частного коммерческого характера;

имеют аналогичные реализованные проекты в составных частях соответствующего населенного пункта.

Контактный номер телефона по дополнительным вопросам: +7 (7292) 30-34-96 и +7 (7292) 30-34-98.