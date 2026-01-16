Вниманию населения! В Актау стартует проект «Бюджет народного участия»

Актауский городской акимат принимает заявки от населения на проекты по благоустройству областного центра, передает Lada.kz.
Любой желающий может предложить свою идею, направленную на развитие и благоустройство территории Актау. Голосовать за проекты будут жители, и проекты-победители реализуют за счет финансирования городского бюджета.
В рамках «Бюджета народного участия» принимаются заявки на следующие мероприятия:
Предложенные проекты должны иметь актуальность для жителей, а также относиться к объектам общего пользования.
Приоритетными являются проектные предложения с возможностью их реализации в течение одного финансового года. К проектному предложению необходимо приложить ориентировочный сметный расчет расходов или/и ценовые предложения, а также фото/эскиз/макет/схему проекта, - сообщает акимат.
Не допускаются к голосованию проектные предложения, которые:
Контактный номер телефона по дополнительным вопросам: +7 (7292) 30-34-96 и +7 (7292) 30-34-98.
