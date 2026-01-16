18+
16.01.2026, 10:51

Вниманию населения! В Актау стартует проект «Бюджет народного участия»

Общество 0 2 423 Ольга Максимова

Актауский городской акимат принимает заявки от населения на проекты по благоустройству областного центра, передает Lada.kz.

Фото из архива Lada.kz
Фото из архива Lada.kz

Любой желающий может предложить свою идею, направленную на развитие и благоустройство территории Актау. Голосовать за проекты будут жители, и проекты-победители реализуют за счет финансирования городского бюджета.

В рамках «Бюджета народного участия» принимаются заявки на следующие мероприятия:

  • озеленение территории;
  • обустройство тротуаров;
  • строительство и ремонт тротуаров, пандусов, арыков;
  • создание, ремонт и освещение мест общего пользования (парки, скверы, пешеходные зоны и иные объекты);
  • ремонт бордюр, брусчатки, подпорных стен;
  • ликвидация свалок;
  • установка и ремонт беседки, скамьи, урны, оборудования и конструкции для игр детей и отдыха взрослого населения в местах общего пользования;
  • установка, ремонт и освещение спортивных (тренажерных площадок, футбольных, баскетбольных, волейбольных полей), детских игровых площадок на дворовых территориях и в местах общего пользования;
  • обеспечение санитарии.

Предложенные проекты должны иметь актуальность для жителей, а также относиться к объектам общего пользования.  

Приоритетными являются проектные предложения с возможностью их реализации в течение одного финансового года. К проектному предложению необходимо приложить ориентировочный сметный расчет расходов или/и ценовые предложения, а также фото/эскиз/макет/схему проекта, - сообщает акимат.

Не допускаются к голосованию проектные предложения, которые:

  • не являются целостными, а имеют фрагментарный характер (выполнение одного из элементов в будущем потребует реализации дополнительных элементов);
  • не соответствуют приоритетам развития соответствующего населенного пункта;
  • предусматривают реализацию предложений частного коммерческого характера;
  • имеют аналогичные реализованные проекты в составных частях соответствующего населенного пункта.

Контактный номер телефона по дополнительным вопросам: +7 (7292) 30-34-96 и +7 (7292) 30-34-98.

Комментарии

1 комментарий(ев)
Галина63
Галина63
Это не значит "Любой желающий", а "Человек, имеющий навыки сметчика, бухгалтера, чертежника, строителя, архитектора, компьютерщика и т.д. и т.п."
16.01.2026, 07:14
Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

