18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
512.16
594.72
6.57
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
16.01.2026, 09:33

Легализацию незаконных построек и снос 23 объектов обсудили в акимате Актау

Общество 0 2 347 Сергей Кораблев

На совещании под председательством акима города Абилкаира Байпакова обсудили ситуацию с проблемными стройками и незаконным заселением жильцов, сообщает Lada.kz.

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

По словам руководителя отдела архитектуры и градостроительства Нурсултана Сайлаубаева, сейчас в Актау строятся 119 жилых комплексов, при этом в отношении 23 объектов уже имеются вступившие в законную силу судебные решения о сносе. Кроме того, на 19 объектах выявлены случаи, когда гражданам передавали ключи до официального ввода домов в эксплуатацию, что привело к незаконному заселению жильцов.

В связи со сложившейся ситуацией от жителей ряда жилых комплексов поступают обращения и жалобы по вопросам теплоснабжения, электроснабжения и водоснабжения. Эти проблемы активно обсуждаются в социальных сетях, что способствует росту публикаций негативного характера, - отметил Нурсултан Сайлаубаев.

Аким города Абилкаир Байпаков подчеркнул необходимость строгого соблюдения строительными организациями требований законодательства и заявил, что в городе рассматривают варианты легализации домов, возведённых с нарушениями.

 Мы изучаем возможности легализации жилых домов, возведённых с нарушением закона и в отношении которых вынесены судебные решения. Эти меры принимаются не в интересах строительных компаний, а в интересах населения. При возникновении недовольства со стороны жителей застройщики нередко скрываются, тогда как при продаже жилья проявляют активность, — подчеркнул Абилкаир Байпаков.

Он также добавил, что при повторении подобных ситуаций будут приняты меры в рамках закона, а при необходимости материалы передадут в компетентные органы для возбуждения уголовных дел.

По итогам совещания строительным компаниям поручили в кратчайшие сроки совместно со специалистами акимата провести работы по легализации проблемных объектов, не допускать заселения граждан до полного оформления всех документов, а также передать инженерные сети жилых комплексов на баланс государственных коммунальных предприятий.

Также застройщикам указали на необходимость оперативно реагировать на возникающие проблемы жильцов.

Напомним, в Актау людей заселяли в определенный под снос ЖК.

 

8
13
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
С 1 января казахстанцев без работы и доходов подключат к ОСМСНовости Казахстана
21.12.2025, 18:06 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь