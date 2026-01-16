Легализацию незаконных построек и снос 23 объектов обсудили в акимате Актау

На совещании под председательством акима города Абилкаира Байпакова обсудили ситуацию с проблемными стройками и незаконным заселением жильцов, сообщает Lada.kz .

Фото: pixabay.com

По словам руководителя отдела архитектуры и градостроительства Нурсултана Сайлаубаева, сейчас в Актау строятся 119 жилых комплексов, при этом в отношении 23 объектов уже имеются вступившие в законную силу судебные решения о сносе. Кроме того, на 19 объектах выявлены случаи, когда гражданам передавали ключи до официального ввода домов в эксплуатацию, что привело к незаконному заселению жильцов.

В связи со сложившейся ситуацией от жителей ряда жилых комплексов поступают обращения и жалобы по вопросам теплоснабжения, электроснабжения и водоснабжения. Эти проблемы активно обсуждаются в социальных сетях, что способствует росту публикаций негативного характера, - отметил Нурсултан Сайлаубаев.

Аким города Абилкаир Байпаков подчеркнул необходимость строгого соблюдения строительными организациями требований законодательства и заявил, что в городе рассматривают варианты легализации домов, возведённых с нарушениями.

Мы изучаем возможности легализации жилых домов, возведённых с нарушением закона и в отношении которых вынесены судебные решения. Эти меры принимаются не в интересах строительных компаний, а в интересах населения. При возникновении недовольства со стороны жителей застройщики нередко скрываются, тогда как при продаже жилья проявляют активность, — подчеркнул Абилкаир Байпаков.

Он также добавил, что при повторении подобных ситуаций будут приняты меры в рамках закона, а при необходимости материалы передадут в компетентные органы для возбуждения уголовных дел.

По итогам совещания строительным компаниям поручили в кратчайшие сроки совместно со специалистами акимата провести работы по легализации проблемных объектов, не допускать заселения граждан до полного оформления всех документов, а также передать инженерные сети жилых комплексов на баланс государственных коммунальных предприятий.

Также застройщикам указали на необходимость оперативно реагировать на возникающие проблемы жильцов.

Напомним, в Актау людей заселяли в определенный под снос ЖК.