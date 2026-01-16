Потолки протекают, занятия продолжаются: родители школьников в Актау бьют тревогу

Родители учеников школы №10 пожаловались на протекающую крышу в учебном заведении. Корреспондент Lada.kz выехал на место и выяснил, какие меры принимаются и когда запланирован ремонт.

Фото предоставили родители учащихся школы №10

По словам родителей учащихся, в здании протекают потолки, а вода может попадать на осветительные приборы, что может спровоцировать короткое замыкание в электропроводке и пожар. При этом занятия, как утверждают родители, продолжаются, а ситуацию называют не новой — во время дождя и снегопада подобные протечки происходят регулярно.

Корреспондент посетил учебное заведение.

На месте выяснилось, что директор школы Римма Курмангазиева вместе с педагогами и рабочими занималась расчисткой снега на территории.

Во дворе расчищали дорожки и входы в здание.

Также проводилась очистка крыши от снежных масс, чтобы уменьшить риск протечек.

Как сообщила Римма Курмангазиева, проблема протекающей крыши возникала и в прошлом году. В текущем году управление образования запланировало финансирование капитального ремонта. По её словам, вся необходимая документация уже подготовлена.

Что касается протечек в кабинетах, руководство школы заверило, что ситуация находится под контролем, а угрозы электропроводке и осветительным приборам не допустят — их состояние регулярно проверяется. В случае необходимости детей стараются переводить в другие кабинеты.

Также директор отметила, что запасные двери школы не закрываются.

Напомним, ранее в селе Курык Каракиянского района Мангистауской области произошло обрушение крыши актового зала в здании школы-гимназии.