18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
512.16
594.72
6.57
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
16.01.2026, 14:58

Потолки протекают, занятия продолжаются: родители школьников в Актау бьют тревогу

Общество 0 1 804 Сергей Кораблев

Родители учеников школы №10 пожаловались на протекающую крышу в учебном заведении. Корреспондент Lada.kz выехал на место и выяснил, какие меры принимаются и когда запланирован ремонт.

Фото предоставили родители учащихся школы №10
Фото предоставили родители учащихся школы №10

По словам родителей учащихся, в здании протекают потолки, а вода может попадать на осветительные приборы, что может спровоцировать короткое замыкание в электропроводке и пожар. При этом занятия, как утверждают родители, продолжаются, а ситуацию называют не новой — во время дождя и снегопада подобные протечки происходят регулярно.

Корреспондент посетил учебное заведение.

На месте выяснилось, что директор школы Римма Курмангазиева вместе с педагогами и рабочими занималась расчисткой снега на территории.

Во дворе расчищали дорожки и входы в здание. 

Также проводилась очистка крыши от снежных масс, чтобы уменьшить риск протечек.

Как сообщила Римма Курмангазиева, проблема протекающей крыши возникала и в прошлом году. В текущем году управление образования запланировало финансирование капитального ремонта. По её словам, вся необходимая документация уже подготовлена.

Что касается протечек в кабинетах, руководство школы заверило, что ситуация находится под контролем, а угрозы электропроводке и осветительным приборам не допустят — их состояние регулярно проверяется. В случае необходимости детей стараются переводить в другие кабинеты.

Также директор отметила, что запасные двери школы не закрываются.

Напомним, ранее в селе Курык Каракиянского района Мангистауской области произошло обрушение крыши актового зала в здании школы-гимназии.

7
6
2
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
С 1 января казахстанцев без работы и доходов подключат к ОСМСНовости Казахстана
21.12.2025, 18:06 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь