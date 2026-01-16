18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
512.16
594.72
6.57
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
16.01.2026, 16:51

Въезд на территорию Устюртского заповедника подорожал

Общество 0 1 608 Сергей Кораблев

Устюртский государственный природный заповедник сообщил об обновлении цен на услуги с 1 января. Изменения связаны с утверждением нового размера МРП, передаёт Lada.kz.

Фото предоставлено Устюртским государственным природным заповедником
Фото предоставлено Устюртским государственным природным заповедником

В администрации Устюртского государственного природного заповедника проинформировали посетителей, что с начала 2026 года вступают в силу новые тарифы на услуги, предоставляемые учреждением.

Как уточняется в сообщении, обновление цен связано с установлением МРП в размере 4 325 тенге.

Стоимость отдельных услуг составит:

  • Санитарная очистка и благоустройство территории для физических лиц (за 1 человека в сутки) - 865 тенге;

  • Услуги экскурсовода при посещении музея природы (на 1 человека в сутки): взрослые - 865 тенге, студенты - 432,5 тенге, школьники - 259,5 тенге;

  • Посещение и изучение объектов природно-заповедного фонда (на группу до 10 человек в сутки): экскурсовод - 2 162,5 тенге, инспектор-проводник - 2 595 тенге;

  • Транспортные услуги (микроавтобус) - 2 162,5 тенге с человека в сутки;

  • Въезд транспорта на территорию заповедника: мотоциклы/мопеды/квадроциклы - 1 730 тенге, легковые автомобили - 3 027,5 тенге, микроавтобусы до 16 мест и грузовые авто - 10 812,5 тенге, автобусы до 32 мест - 21 625 тенге, автобусы свыше 32 мест - 30 275 тенге.

По всем вопросам посетители могут обратиться по контактным номерам заповедника: +7(778)121-59-21, +7(707)577-28-09.

Напомним, в руководящем составе Устюртского заповедника произошли кадровые изменения.

2
5
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
С 1 января казахстанцев без работы и доходов подключат к ОСМСНовости Казахстана
21.12.2025, 18:06 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь