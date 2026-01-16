Въезд на территорию Устюртского заповедника подорожал

Устюртский государственный природный заповедник сообщил об обновлении цен на услуги с 1 января. Изменения связаны с утверждением нового размера МРП, передаёт Lada.kz .

Фото предоставлено Устюртским государственным природным заповедником

В администрации Устюртского государственного природного заповедника проинформировали посетителей, что с начала 2026 года вступают в силу новые тарифы на услуги, предоставляемые учреждением.

Как уточняется в сообщении, обновление цен связано с установлением МРП в размере 4 325 тенге.

Стоимость отдельных услуг составит:

Санитарная очистка и благоустройство территории для физических лиц (за 1 человека в сутки) - 865 тенге;

Услуги экскурсовода при посещении музея природы (на 1 человека в сутки): взрослые - 865 тенге, студенты - 432,5 тенге, школьники - 259,5 тенге;

Посещение и изучение объектов природно-заповедного фонда (на группу до 10 человек в сутки): экскурсовод - 2 162,5 тенге, инспектор-проводник - 2 595 тенге;

Транспортные услуги (микроавтобус) - 2 162,5 тенге с человека в сутки;

Въезд транспорта на территорию заповедника: мотоциклы/мопеды/квадроциклы - 1 730 тенге, легковые автомобили - 3 027,5 тенге, микроавтобусы до 16 мест и грузовые авто - 10 812,5 тенге, автобусы до 32 мест - 21 625 тенге, автобусы свыше 32 мест - 30 275 тенге.

По всем вопросам посетители могут обратиться по контактным номерам заповедника: +7(778)121-59-21, +7(707)577-28-09.

Напомним, в руководящем составе Устюртского заповедника произошли кадровые изменения.