Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
16.01.2026, 17:11

Аким Актау: Наши коммунальные службы на 100% готовы к зиме

Общество 0 1 560 Аяулым Бейсенова

В Актау из-за снегопада и понижения температуры на дорогах образовался гололёд, что вызвало жалобы горожан на заносы автомобилей и качество обработки проезжей части. На брифинге в Центре общественных коммуникаций аким города Абилкаир Байпаков прокомментировал ситуацию, рассказал о работе коммунальных служб и объяснил, почему покупка дорогостоящей снегоуборочной техники для города считается неэффективной, передаёт Lada.kz

Фото: Lada.kz / Сергей Кораблев
Уже второй день подряд в Актау идёт снег, а из-за понижения температуры на проезжей части образовался гололёд. Жители города жалуются на недостаточную обработку дорог.

Аким города отметил, что коммунальные службы к зимним условиям готовы.

«Могу уверенно сказать, что наши коммунальные службы на 100% готовы. Единственный момент - оснащённость этих коммунальных компаний», - сообщил Абилкаир Байпаков.

По его словам, крупные снегопады для региона являются редкостью, поэтому закупка дорогостоящей снегоуборочной техники считается неэффективной.

Вместе с тем, в период ухудшения погодных условий в городе были организованы дежурства. Компании, оказывающие коммунальные услуги, работали круглосуточно, особое внимание уделялось участкам со спусками и подъёмами. Для обработки дорог использовались специальные химические реагенты.

Глава города признал, что коммунальные службы не всегда успевают охватить все участки одновременно.

«Надо открыто сказать: может, везде не успеваем, но не сидим сложа руки. В этом плане вопрос на контроле, и мы следим за этим», - подчеркнул Абилкаир Байпаков.

Также было отмечено, что часть дорожно-транспортных сложностей связана с человеческим фактором. По словам акима, у водителей, использующих зимние шины, серьёзных проблем с управлением транспортом, как правило, не возникает, тогда как езда на летней резине в зимних условиях повышает риски ДТП.

В акимате заверили, что работы по очистке и обработке дорог будут продолжены по мере необходимости.

Комментарии

2 комментарий(ев)
ЁмоЁ
ЁмоЁ
* но не сидим сложа руки*, прочитать так тока чисто поржать...
16.01.2026, 16:31
Космос
Космос
Кто вчера призывал бизнес и горожан убирать снег и откачивать воду в городе, тем самым "расписавшись" в собственном безсилии, т.е. в неготовности к зиме?
16.01.2026, 14:36
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

