Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
17.01.2026, 09:11

От застоявшихся проектов к новым пространствам: какие изменения ждут Актау

Общество Аяулым Бейсенова

О строительстве объектов для молодежи и развитии спортивной инфраструктуры рассказал аким Актау Абилкаир Байпаков, сообщает Lada.kz.

Изображение, созданное с помощью искусственного интеллекта
Изображение, созданное с помощью искусственного интеллекта

Поводом для обсуждения с акимом стал уличный опрос Lada.kz среди молодежи, который показал нехватку парков, общественных пространств и мест для активного отдыха. Аким города заверил, что работа в этом направлении ведётся, и в ближайшие годы в областном центре планируется реализация ряда проектов.

По словам акима города, в скором времени планируется реконструкция Солдатского пляжа, который в настоящее время находится в неудовлетворительном состоянии. Абилкаир Байпаков отметил, что на этом месте планируется создание современного экопарка.

«В городе не хватает общественного пляжа. Мы хотим создать красивый эскизный проект и оформить его по-современному. Там будут игровые площадки, прогулочные зоны, зоны для отдыха», -уточнил Абилкаир Байпаков.

Проект экопарка уже имеет финансирование и общую планировку, говорит глава города. В настоящее время ведётся работа над уточнением эскиза, после чего планируется приступить к строительству и благоустройству территории. Реализовать проект в акимате намерены до конца 2026 года.

 

Отдельно был затронут вопрос развития спортивных объектов. Мы поинтересовались судьбой Ледового дворца, который никак не могут достроить вот уже несколько лет, и нового спортивного стадиона. Аким признал, что реализация этих проектов ранее сталкивалась с определёнными трудностями, однако их строительство по-прежнему остаётся в планах.

«Я уверен, что в будущем этот проект будет реализован, однако это вопрос времени, и некоторые моменты нужно будет уточнить. В современном динамичном городе Актау должен быть Ледовый дворец, просто нужно время», - подчеркнул аким.

При этом он отметил, что точные сроки строительства и ответственность за реализацию проекта находятся в ведении управления физической культуры и спорта Мангистауской области. По мнению Абилкаира Байпакова, Ледовый дворец необходим городу как дополнительная возможность для активного досуга молодёжи, особенно с учётом того, что снег в регионе выпадает редко.

Также аким рассказал о том, какие вопросы поднимали представители молодёжи на встрече с ним. В частности, речь шла о создании площадок для скейтбординга. Ранее подобная зона существовала в одном из парков, однако позже была демонтирована. Все поступившие предложения, по словам главы города, будут учтены при дальнейшем планировании городской среды.

Кроме того, Абилкаир Байпаков призвал предпринимателей активнее участвовать в благоустройстве прилегающих к их объектам территорий. В качестве положительного примера он привёл одно из частных заведений в 4-м микрорайоне, где была создана небольшая прогулочная зона с зелёными насаждениями и скамейками. По его словам, если бизнес будет также ответственно относиться к развитию городской среды, Актау станет более комфортным и привлекательным для жизни.

