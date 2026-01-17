Сколько туристов посетили Актау за год

Аким Актау Абилкаир Байпаков на брифинге в Центре общественных коммуникаций озвучил данные по туристическому потоку и рассказал о ситуации в этой сфере, сообщает Lada.kz .

Фото из архива Lada.kz

По словам градоначальника, в период с января по декабрь 2025 года Актау посетили 312 982 туриста. Основную часть гостей составили внутренние туристы — 271 737 человек, то есть граждане Казахстана.

Также город активно привлекает путешественников из-за рубежа: более 41 тысячи туристов прибыли в Актау из других стран.

В акимате отметили, что с января по сентябрь 2024 года Актау посетили 310 183 туриста, что на 7% больше, чем за аналогичный период 2023 года (291 060 туристов).

Напомним, Мангистау снова стал одним из самых популярных направлений среди туристов.