Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
17.01.2026, 14:31

Дикари в городе! Подростки «обезглавили» снеговика в Актау

Общество 0 1 772 Сергей Кораблев

Популярный туристический объект «Перевернутый дом» снова оказался в центре внимания. Двое подростков устроили хулиганский погром. Они попали на камеры видеонаблюдения, сообщает Lada.kz.

Кадр видео
Кадр видео

Ночью с 16 на 17 января двое молодых парней устроили погром на территории объекта, расположенного возле ТРК «Актау». Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Подротски зашли на территорию аттракциона, подошли к рекламному стенду и начали пинать его. Затем они направились к снеговику, который был установлен рядом. Один из них ударил снеговика ногой по голове и «снес» ее, после чего оба сразу убежали.

Отмечается, что попыток проникнуть внутрь помещения не было.

Заявление на хулиганов в полицию писать не стали.

Напомним, летом прошлого года администрация «Перевернутого дома» в Актау выступила с обращением к посетителям после вопиющего инцидента.

Комментарии

2 комментарий(ев)
Банкир
Банкир
можно вывезти человека из аула, но аул из человека-никогда(((
17.01.2026, 12:57
fox1167
fox1167
Индейцы!
17.01.2026, 09:54
