18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
507.05
594.82
6.51
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
20.01.2026, 09:56

Свыше ста единиц боеприпасов, сотни килограммов наркотиков - в полиции Мангистау подвели итоги года

Общество 0 1 394 Ольга Максимова

В Департаменте полиции Мангистауской области с участием заместителя министра внутренних дел Санжара Адилова подведены итоги оперативно-служебной деятельности за 2025 год, передает Lada.kz.

Фото: ДП МО
Фото: ДП МО

В Мангистауской области за прошедший год зарегистрировано 2 732 уголовных правонарушения. Общий уровень раскрываемости составил 82,8%. Снижено количество особо тяжких, тяжких и преступлений средней тяжести.

Выявлено и пресечено 7 организованных преступных групп, из незаконного оборота изъято 16 единиц оружия и более 100 единиц боеприпасов.

В рамках противодействия незаконному обороту наркотиков зарегистрировано 445 наркоправонарушений, изъято свыше 744 килограммов наркотических средств, ликвидированы транснациональные каналы поставки синтетических наркотиков.

Особое внимание уделено борьбе с интернет-мошенничеством и киберпреступностью. В отчетном периоде зарегистрировано 436 фактов интернет-мошенничества, возмещен материальный ущерб на сумму свыше 2 миллиардов тенге, внедрены современные механизмы мониторинга и блокировки преступных интернет-ресурсов.

Отмечено снижение преступлений, совершённых несовершеннолетними и в состоянии алкогольного опьянения, а также стабилизация криминогенной обстановки в общественных местах.

В рамках рабочей поездки заместитель министра внутренних дел посетил город Жанаозен, где ознакомился с оперативной обстановкой, деятельностью городского подразделения полиции, провёл встречу с личным составом и дал ряд поручений.

Напомним, убийство произошло в конце ноября в Актау. Подозреваемым удалось скрыться в другой стране, они находятся в розыске. 

1
4
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
С 1 января казахстанцев без работы и доходов подключат к ОСМСНовости Казахстана
21.12.2025, 18:06 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь