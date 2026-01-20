Свыше ста единиц боеприпасов, сотни килограммов наркотиков - в полиции Мангистау подвели итоги года

В Департаменте полиции Мангистауской области с участием заместителя министра внутренних дел Санжара Адилова подведены итоги оперативно-служебной деятельности за 2025 год, передает Lada.kz .

Фото: ДП МО

В Мангистауской области за прошедший год зарегистрировано 2 732 уголовных правонарушения. Общий уровень раскрываемости составил 82,8%. Снижено количество особо тяжких, тяжких и преступлений средней тяжести.

Выявлено и пресечено 7 организованных преступных групп, из незаконного оборота изъято 16 единиц оружия и более 100 единиц боеприпасов.

В рамках противодействия незаконному обороту наркотиков зарегистрировано 445 наркоправонарушений, изъято свыше 744 килограммов наркотических средств, ликвидированы транснациональные каналы поставки синтетических наркотиков.

Особое внимание уделено борьбе с интернет-мошенничеством и киберпреступностью. В отчетном периоде зарегистрировано 436 фактов интернет-мошенничества, возмещен материальный ущерб на сумму свыше 2 миллиардов тенге, внедрены современные механизмы мониторинга и блокировки преступных интернет-ресурсов.

Отмечено снижение преступлений, совершённых несовершеннолетними и в состоянии алкогольного опьянения, а также стабилизация криминогенной обстановки в общественных местах.

В рамках рабочей поездки заместитель министра внутренних дел посетил город Жанаозен, где ознакомился с оперативной обстановкой, деятельностью городского подразделения полиции, провёл встречу с личным составом и дал ряд поручений.

