Порт Курык готов к трансформации: в проект вложат 1 миллиард долларов

Ожидается, что инфраструктурный проект станет важной частью устойчивого логистического коридора Китай – Каспий – Кавказ – Европа, передает Lada.kz со ссылкой на Rail-news.kz .

Порт Курык. Фото: kuryk.kz

О планах инвестиций в проект стало известно в ходе встречи директора департамента проектов АО «НК «KAZAKH INVEST»» Асета Туякбаева с руководством Guoyou Materials Group.

Проект строительства многофункционального портового комплекса «Курык» предполагает создание современного перегрузочного кластера на восточном побережье Каспийского моря с использованием технологических и цифровых решений. Запланировано строительство семи причалов, складской и логистической инфраструктуры, железнодорожных и автомобильных подъездных путей, а также внедрение цифровых систем управления грузопотоками, включая TOS-платформу и EDI-интеграцию.

Мощность первой очереди порта составит до 180 тысяч ДФЭ контейнерных грузов, около 180 тысяч единиц автотехники и 2–3 миллиона тонн навалочных грузов в год. Начало строительно-монтажных работ запланировано на этот год.

Ввод объекта в промышленную эксплуатацию ожидается в 2028 году.

Компания Guoyou Materials Group представила текущий статус проработки проекта, который рассматривается как ключевой элемент формирования устойчивой морской и железнодорожной логистической цепочки по маршруту Китай – Каспий – Кавказ – Европа в рамках развития Среднего коридора.

Объём инвестиций для первой очереди оценивается примерно в 300 миллионов долларов, а совокупные вложения по итогам реализации всех этапов могут достигнуть 1,1 миллиарда долларов.

«Реализация проекта в порту Курык позволит усилить транзитный потенциал страны, повысить пропускную способность маршрутов Среднего коридора и создать дополнительные условия для привлечения грузопотоков между Азией и Европой», – отметил Асет Туякбаев.

Он также подчеркнул заинтересованность казахстанской стороны в дальнейшем сопровождении проекта и его проработке с учетом национальных инфраструктурных и транспортных приоритетов.

Напомним, порт Курык находится в перечне объектов, подлежащих приватизации в 2026 году. Также в этом году планируется приватизировать ГКП на ПХВ «Областной стоматологический центр».