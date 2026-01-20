18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
20.01.2026, 15:18

Жители Мангистау зафиксировали необычное природное явление в небе

Общество 0 3 076 Ольга Максимова

В социальных сетях распространилась фотография с красными всполохами в небе. Необычное явление привлекло внимание мангистаусцев, передает Lada.kz.

Фото очевидцев
Фото очевидцев

По словам очевидцев, небо окрасилось в красный над сёлами Уштаган и Таучик.

В областном филиале РКГ «Казгидромет» сообщили, что их службой мониторинг за такими явлениями не ведётся, уточнив, что причин необычного природного явления может быть несколько.

По данным специалистов, это красное полярное сияние, возникающее во время повышенной солнечной активности.

Явление связано с взаимодействием заряженных частиц солнечного ветра с магнитным полем Земли. В результате в верхних слоях атмосферы на высоте 200–400 километров начинает светиться атомарный кислород, излучающий красный свет. В отличие от зелёного сияния, красная аврора выглядит как ровное, рассеянное зарево и может наблюдаться далеко за пределами полярных широт, включая регионы, где подобные явления считаются редкими.

Учёные отмечают, что подобные явления стали фиксироваться чаще из-за высокой активности Солнца в текущем солнечном цикле.

Так, специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщили, что 20 января с самого утра геомагнитное поле начнёт испытывать волнение силой 7 баллов. После полудня интенсивность возмущений возрастёт до 8 баллов и сохранится вплоть до полуночи.

Вспышка X1.95, крупнейшая с конца прошлого года, привела к выбросу плазмы в сторону нашей планеты. Взрыв охватил центральную область Солнца размером примерно в полмиллиона километров. Предполагается, что он вызвал разрушение и выброс протуберанцев, наблюдаемых на снимках.

«Скоро станут доступны данные о движении плазменного облака. Однако, учитывая эпицентр события, облако, скорее всего, направится прямо к Земле. Прибытие ожидается вечером и вызовет сильные геомагнитные возмущения до уровня G4», – отметили учёные.

По словам специалистов, вероятность возникновения бурь высшего уровня G5 оценивается в 10%. В ночь с 20 на 21 января также возможно наблюдение интенсивных полярных сияний.

Прошедшей ночью наблюдались исключительно сильные (одни из наиболее мощных в XXI веке) полярные сияния, нижняя граница которых опускалась до широты около 40 градусов. Предстоящей ночью возможно повторение события, хотя и с несколько меньшей мощностью.

