Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
20.01.2026, 17:04

«Чистюля» на миллион: покупка пылесоса обернулась для жительницы Актау проблемами

Общество

Жительница Актау осталась недовольна обслуживанием магазина и решила отменить заказ дорогой техники. Однако продавец не выходил на связь. Загвоздка заключалась в том, что товар был оформлен через банковскую рассрочку. Проблему решили после обращения в департамент торговли и защиты прав потребителей Мангистауской области, передаёт Lada.kz.

Иллюстративное фото: envato.com
Иллюстративное фото: envato.com

В декабре 2025 года между покупательницей и продавцом был заключён договор купли-продажи пылесоса с оформлением рассрочки через банк. Сумма сделки составила 1 100 000 тенге. Согласно условиям договора, доставка товара должна была состояться 29 декабря 2025 года, однако покупатель так и не получил заказанный пылесос.

Из-за отсутствия доставки клиентка в письменной форме уведомила продавца о своём отказе от товара и намерении расторгнуть договор. Однако продавец перестал выходить на связь. Таким образом, покупательница осталась без товара, но с рассрочкой на «шее», так как без участия продавца не могла её отозвать.

Жительница обратилась с жалобой в Департамент торговли и защиты прав потребителей. Специалисты ведомства изучили обстоятельства дела, проверили представленные документы и приняли меры в рамках действующего законодательства.

В результате договор купли-продажи был расторгнут, а деньги возвращены банку.

В департаменте отмечают, что подобные случаи не редкость, особенно при покупке товаров в рассрочку. При этом законодательство чётко стоит на стороне потребителя: если товар не был передан в установленный срок, покупатель вправе отказаться от договора и потребовать возврата денежных средств независимо от способа оплаты.

