Случайность или провал системы? В Актау мальчик получил ожоги и стал инвалидом из-за прорыва трубы

Общество 0 1 716 Ольга Максимова

В Актау в результате прорыва трубы ребенок получил ожоги, а в последствии – инвалидность I группы. Кто виноват и можно ли было предотвратить несчастный случай, пытался разобраться корреспондент Lada.kz.

Место происшествия. Фото родственников
Место происшествия. Фото родственников

Инцидент произошёл 4 марта 2025 года в 15 микрорайоне Актау, рассказали родные мальчика. В тот день шёл снег. По дороге из школы Мирхат поскользнулся и упал в яму с горячей водой, получив ожоги до пояса.

Ребёнка доставили в Мангистаускую областную больницу, где он проходил длительное лечение, а затем перевезли в ожоговый центр в Алматы. Ему сделали три операции: кожу с верхней части тела пересаживали на ноги. За всё время лечения мальчик перенёс множество наркозов, что негативно сказалось на его здоровье.

Фото предоставлено родственниками 

В итоге Мирхату через два месяца оформили инвалидность, почти год он был прикован к постели. Учёбу организовали на дому.

Сейчас Мирхат может передвигаться только в пределах квартиры — ноги не выдерживают нагрузки.

В канун Нового года семья решила порадовать ребёнка: его вывезли на берег моря, чтобы посмотреть закат и салют. Однако уже спустя час Мирхат не мог ни стоять на ногах, ни даже сидеть.

«Я хочу рассказать об этом, чтобы родители были бдительны. У нас был живой, счастливый ребенок, а теперь инвалид первой группы. Пошатнулось не только физическое, но и ментальное здоровье – внук стал раздражительным, психует. Он должен ходить в школу, играть со сверстниками во дворе, но вынужден сидеть дома», - рассказала бабушка мальчика Аккумис Жубан.

Так выглядит нижняя половина тела сейчас

По её словам, КЖСА выделили 1,5 млн тенге — на эти средства были куплены билеты в Алматы.

В КЖСА прокомментировали ситуацию. Как сообщил представитель коммунального предприятия Манас Айтжанов, компания не проводила раскопок — землю размыла вода.

Сообщение о прорыве поступило в ГКП «Каспий жылу, су арнасы» от местной компании, обслуживающей дома 15 микрорайона, в 19:45. Бригада незамедлительно выехала на место для устранения порыва.

«Оказалось, что произошёл прорыв трубы, земля смягчилась, и там образовалась яма. Сами знаете, трубы изношены, и в таком состоянии находятся многие участки города. Происходило это вечером, а участок не освещался, поэтому мальчик упал туда. Никаких раскопок КЖСА не вел. Ребята оперативно приехали через 10–12 минут и в ту же ночь взяли участок в работу. Порыв был устранён. На момент приезда аварийной группы ребёнок уже находился в больнице. На местах проведения аварийно-восстановительных работ мы обязательно устанавливаем ограждения и сигнальные ленты. Если работы ведутся на автодороге, дополнительно ставим дорожные знаки о ведении земляных работ», - сообщил Манас Айтжанов.

Он отметил, что семье пострадавшего была оказана материальная помощь в размере 3 млн тенге, также предприятие помогало с приобретением медикаментов.

Крайне неудачное стечение обстоятельств, позднее поступление заявки о порыве и плохое освещение внутри микрорайона — один из этих факторов или их совокупность мог стать причиной происшествия, которое обернулось тяжелыми последствиями для школьника. Родители мальчика уверены, что власти должны понести ответственность, в том числе материальную, за серьёзный ущерб здоровью ребёнка. Впереди ещё долгий путь лечения и реабилитации, на которые потребуется значительное количество средств.

