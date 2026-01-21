Мороз до −22 °C: переведут ли школьников Мангистау на дистанционку?

Синоптики РГП «Казгидромет» предупредили жителей Мангистауской области о понижении температуры воздуха до −20–22 градусов. В связи с ожидаемыми морозами жители региона обратились с просьбой перевести школьников на дистанционный формат обучения. В городском отделе образования прокомментировали обращения горожан, передаёт Lada.kz .

фото Lada.kz

Синоптики РГП «Казгидромет» объявили штормовое предупреждение, в котором говорится о понижении температуры воздуха до −20–22 градусов в Мангистауской области.

На западе, юге и востоке области 21 января ожидаются гололёд и туман. Ночью на северо-востоке региона прогнозируется сильный мороз −20–22 градуса, - говорится в сообщении синоптиков.

В Telegram-чате акимата Мангистауской области жители региона обратились с просьбой перевести школьников на дистанционный формат обучения.

В городском отделе образования отметили, что ведётся постоянный контроль за функционированием систем отопления во всех образовательных учреждениях.

В настоящее время температура в школьных зданиях соответствует санитарным требованиям и находится на нормальном уровне. Перевод учебного процесса в онлайн-формат или сокращение продолжительности занятий до 30 минут осуществляется в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами только при достижении критических погодных условий или при возникновении неисправностей в системе отопления учебного здания. В настоящее время, ввиду отсутствия указанных оснований, занятия проводятся в офлайн-формате согласно утверждённому графику. В связи с гололёдом усилены меры безопасности, и администрации школ поручено обеспечить безопасные условия для учащихся, - сообщили в ведомстве.

По вопросам и предложениям жители Актау могут обращаться в городской отдел образования по телефонам: 52‑55‑82 или +7 702 678 4262

По информации Gismeteo, сегодня, 21 января, в Актау ожидается солнечная погода. Днём температура воздуха составит −7 °C, ночью −6 °C. Ветер будет слабый, с порывами 2–3 м/с.

В выходные температура воздуха повысится до +2 градусов.